Partnerségre lépett a NÚSZ és a Volánbusz

Magyarország legnagyobb autóbuszos közösségi személyszállítója, a szolgáltatást közel 6500 járművel végző Volánbusz Zrt. is csatlakozott a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató nagyvásárlói programjához. A jelentős járműflottát kezelő társaságok a NÚSZ nagyvásárlói programjának köszönhetően gyorsan, kényelmesen és nagy tételben tudnak e-matricát vásárolni gépjárműveikre. A vásárláshoz kapcsolódó ügyintézés egy része – a NÚSZ által nyújtott informatikai megoldásnak köszönhetően – online zajlik, a programban részt vevő cégeknek lehetőségük van utólagos elszámolásra és külön NÚSZ-os ügyintéző áll a rendelkezésükre.

„A NÚSZ Zrt. hosszú távú célkitűzéseiben kiemelt helyen szerepel a szolgáltatói jelleg erősítése és az állami vállalatok közötti szinergiák kihasználása. Ennek érdekében a saját tulajdonú vagy üzemeltetésű járműparkkal rendelkező társaságoknak olyan együttműködési megállapodást ajánlunk fel, amely kedvező feltételeket biztosít az e-matricás rendszer igénybevételéhez, a díjfizetős utak használatához kapcsolódó termékek megvásárlásához" – jelentette ki Bartal Tamás. Eddig több mint 200 vállalkozás mintegy 17 ezer járművel csatlakozott a NÚSZ nagyvásárlói programjához.

A NÚSZ vezérigazgatója hangsúlyozta: „A nagyvásárlói programhoz csatlakozó állami vállalatok és szervezetek a viszonteladói jutalékok és banki költségek megspórolásával jelentős összeget takarítanak meg a magyar állam központi költségvetésében."

A hat regionális közlekedési központot idén ősszel integráló Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dávid Ilona elmondta: „Az integráció jelentősége nemcsak a területileg eltérő tevékenységek és informatikai rendszerek összehangolásában, egységesítésében vagy a párhuzamosságok megszüntetésében rejlik; ugyanilyen fontos az állami forrásokkal való takarékosabb gazdálkodás és a hatékonyabb működés is. Ez segít abban is, hogy magasabb színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani."

A vállalatok döntően decemberben vásárolják meg járműveikre a következő esztendőre érvényes e-matricáikat, mivel ezek árát költségként még az adott évre el tudják számolni. A 2020-ra szóló úthasználati jogosultságokat még most sem késő megváltani! A NÚSZ nagyvásárlói programja nyitott, ahhoz nem állami tulajdonban lévő cégek is csatlakozhatnak, de a szolgáltató azokra a kisvállalkozásokra is gondol, amelyek nem rendelkeznek nagyobb járműflottával. Nekik – az autósokhoz hasonlóan – az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja, ahol tranzakciós díj nélkül, online, akár több gépjárműre is egyszerűen meg lehet venni az e-matricát.