Pegazus Díjjal ismerték el a harminc legdinamikusabban fejlődő hazai céget

Tizenegyedik alkalommal részesültek Pegazus Díjban Magyarország legdinamikusabban fejlődő kis- és középvállalkozásai: idén is összesen harminc kiváló gazdasági teljesítményt nyújtó társaság kapott díjat idén.

A díjazottak közös jellemzője, hogy az elmúlt két teljes év során kiemelkedő növekedést értek el: éves szinten átlagosan mintegy 27 százalékkal bővült az árbevételük (külön a feltörekvők körében ez az érték meghaladta az 53 százalékot). Valamennyien legalább öt éve alapított, magyar többségi tulajdonban álló vállalkozások, amelyek jó likviditási mutatókkal rendelkeznek, és 2018-ban pozitív eredményt értek el (legalább EBITDA-szinten, vagyis a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtt). Körükben a legkülönbözőbb iparágak képviselőit találjuk: egyaránt megtalálhatók közöttük élelmiszeripari, gyógyszeripari, építőipari, illetve járműipari tevékenységet végző társaságok csakúgy, mint egészségügyi vagy éppen megújuló energetikai szolgáltatásokkal foglalkozó cégek.

A Pegazus Díjat évente osztja ki az Enterprise Investors, Kelet-Közép-Európa legrégebbi és egyik legnagyobb kockázati- és magántőke-befektető vállalata, a Bisnode, Európa egyik vezető digitális üzleti információszolgáltatója, valamint a Dentons, a világ legnagyobb ügyvédi irodája.

A Pegazus Díjjal immár több mint egy évtizede az a fő célunk, hogy ne csupán a legnagyobb, már befutott cégek kerüljenek reflektorfénybe, hanem azok a stabilan és megbízhatóan működő kis- és középvállalatok is, amelyek a legjobb úton járnak ahhoz, hogy előbb-utóbb a legnagyobbak közé kerüljenek – mondta Tüske Tamás, az Enterprise Investors országigazgatója a díjátadó rendezvényen. – Ezzel egyrészt nyilvános elismerést kap a kitüntetett cégekben meglévő sikeres vállalkozói szellem és tehetség, másrészt ezek a társaságok pozitív példaként jelennek meg minden hazai kis- és középvállalkozás előtt.”

„Tapasztalataink szerint a díjazottak többsége az eddigi alapokra építve további jelentős fejlődési pályát fut be. Egy részük számára ehhez elegendő továbbra is a belső forrásaikra támaszkodni, míg mások ezt friss tőkét, új piaci módszereket és tapasztalatokat is nyújtó befektető bevonásával valósítják meg, amely lépésben hatékonyan tudjuk támogatni őket” – tette hozzá Edward Keller, a Dentons ügyvédi iroda partnere.

„A nyereséges működés és a hatékony növekedés elképzelhetetlen a megfelelő kockázat- és kintlévőség-kezelés nélkül. Ezért biztosak vagyunk abban, hogy a díj mellé járó cégminősítő megoldásaink is hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a cégek a továbbiakban is töretlen fejlődési pályán haladva érjék el újabb ás újabb sikereiket” – jelentette ki Keleti József, a Bisnode Csoport Country Manager-e.