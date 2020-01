Podcastot indít a Street Kitchen

A Street Kitchen a videós tartalmak, gasztronómiai kiadványok és a telefonos applikáció mellett saját podcast-formátummal is jelentkezik 2020-ban.

Már az összes nagy applikációs áruházban, valamint digitális zenei szolgálatónál (SoundCloud, Spotify, Apple Podcast) elérhető a Street Kitchen csapatának podcast-sorozata, amely hetente újabb és újabb tartalommal jelentkezik. Az adásokban a legérdekesebb és legvéleményesebb gasztrotémák kerülnek célkeresztbe a kávé történetétől, kávézási szokásoktól kezdve, egészen a kiváló pizza titkának megfejtéséig.

A beszélgetéseket a Street Kitchen újságírói vezetik, akik nemcsak a hazai gasztronómia jeles képviselőit invitálják meg, de olykor a tudomány oldaláról, szakértők bevonásával is igyekeznek minél alaposabban körüljárni egy-egy témát.

„Egy ideje már fontolgattuk, hogy elindítjuk a podcastet, hiszen vannak olyan témák, amelyeket nem lehet egyetlen cikkben kivesézni. Ahogy vannak olyan meghatározó személyiségek a gasztronómiai életben, akiknek a pályája, munkássága önmagában is rendkívül érdekes, példaértékű. Így őket is szeretnénk bevonni, még jobban megismertetni a hallgatókkal" – árulta el Fördős Zé, a Street Kitchen szakmai vezetője.

A podcast-adásokban számtalan érdekes téma kerül majd kifejtésre. „Érintjük majd a fenntarthatóságot, körüljárjuk a vegánság témakörét, de a borászok világába is belekóstolunk majd. Bízunk benne, hogy a hallgató is úgy érzi majd, mintha ő is ott ülne velünk, „részese lenne" a beszélgetésnek. Éppen ezért biztatunk mindenkit, hogy - ha kedve tartja - szóljon hozzá a témákhoz vagy épp vessen fel egy új gasztrotémát a Street Kitchen közösségi oldalain, amit a podcastben tovább fejtegethetünk majd" – árulta el a gasztro-beszélgetések egyik műsorvezetője, Kalas Györgyi.