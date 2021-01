De hol áll most a kommunikációs szakma? Az elmúlt év történései fényében mennyire és milyen téren változott a kreatív megoldások szerepe, a marketingtudatosság? A most először neves ügynökségi partnerrel közösen megrendezett, az idén rekordszámú jelentkezőt vonzó „Marketing Diamond Awards – a Lounge Group közreműködésével” verseny zsűritagjaival beszélgettünk, első rész.

Javában zajlik az idén hatodik alkalommal megrendezett Marketing Diamond Awards, a kisebb, illetve szerényebb marketingbüdzsével gazdálkodó cégek kommunikációs aktivitásait díjazó legfontosabb marketingversenyre beérkezett pályázatok értékelése.

Az már most biztos, hogy egészen újító megoldásokat kívánt meg a 2020-as év. Varga Tibor, a T-Systems Magyarország Zrt. kompetenciaközpont vezetője szerint „azokban az iparágakban, ahol a legnagyobb bizonytalanságot okozta a járvány, egy-egy kreatív ötleten akár a vállalkozás léte is múlhatott”.

De hogyan befolyásolta ez a szakmát? Abban minden zsűritag egyetértett, hogy a kisebb költségvetésből megvalósuló marketingaktivitások alapesetben is nagyobb fokú kreativitást kívánnak meg, de a pandémiás időszak önmagában is számos változást eredményezett a szakmában. „Minden még virtuálisabb és még gyorsabb lett.

Varga Tibor

A digitális térben a kreatívoknak egyetlen pillantás alatt kell magával ragadniuk a célközönséget, óriási vizuális zajban kell most kitűnni a social médiában” – osztotta meg gondolatait Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing és operatív igazgatója.

„A hosszú előadások, a beutaztatott sztár előadó, a pogácsába kapaszkodós networking és az egész napos események helyét egy egészen más tartalom vette át” – tette hozzá Csanak Gabriella.

Az elmúlt időszakban felértékelődött a szeretteinkkel töltött idő, illetve az emocionális üzenetek is. „Azok a szereplők, akik hitelesen, őszintén kommunikálnak, energiát fektetnek a célközönség értékeinek és érzéseinek megértésébe, lojálisabb kapcsolódást tudnak kialakítani” – osztotta meg tapasztalatait Szilva Mónika, a Nestlé Hungária fogyasztói marketing-, média- és digital igazgatója.

A járványhelyzet miatt szükségessé vált karantén, home office, illetve a távolságtartás miatt a külvilággal való kapcsolattartás az online térre korlátozódott és korlátozódik sokaknak ma is. Ennek következtében a cégek online kommunikációja is felértékelődött, minden szereplő számára szükségessé vált az úgynevezett digitális transzformáció

Csanak Gabriella

„A legtöbb piaci szereplőből 2020 vagy kikényszerítette, vagy ráébresztette őket a gyorsan bevethető, agilis, komfortzónából kimerészkedő, non-tradicionális megoldások használatára” – tette hozzá Mérő Ádám, a The Coca Cola Company CEE media és connection managere. Rendkívül fontossá vált, hogy ki, mit és hogyan kommunikál.

Mérő Ádám

„Az ügyfelek és kollégák is sokkal nagyobb empátiát, iránymutatást és tiszta, őszinte kommunikációt várnak tőlünk” – fogalmazott Tengerdi Laura, a Budapest Bank szakembere.

„A megfelelő kommunikáció értéke megsokszorozódott a járványhelyzet alatt, hiszen e nélkül, különösen ennek a szegmensnek, nagyon nehéz az ügyfélkapcsolatokat építenie vagy egyáltalán megtartania” – összegezte Varga Tibor

A zsűritagok abban is egyetértettek, hogy a marketingkommunikáció jelentősen felértékelődött a járványhelyzet miatt és alatt. Ezzel együtt a korábbihoz képest változott a szakmai tudáscsere megítélése is – sőt, adott helyzetben még inkább szükség is van a legjobb gyakorlatok megosztására, a közös inspirációkra. „Az olyan, tudáscserét elősegítő platformok, mint a Marketing Diamond Awards utat tud mutatni azon szervezeteknek, akik nyitottak és szeretnének tanulni” – mondta Varga Tibor.

A tudáscsere részeként az elvégzett munka, a befejezett projektek eredményének bemutatása és elismerése is fontosabbá vált. „Amelyik márka vagy szervezet valóban jól kommunikál, annak nem csupán büszkeség ezt megmutatnia, hanem akár felelőssége is, hogy a jó példák terjedjenek, és végső soron az emberek – amúgy is terhelt – életét segítsük vele. A Marketing Diamond Awards erre ad fantasztikus lehetőséget” – fogalmazott Tengerdi Laura.

Tengerdi Laura

Szilva Mónika szerint a verseny küldetése, hogy teret adjon a tudáscserének, illetve platformként kapcsolódási pontot kínáljon a szereplőknek. „Hogy erre mennyire szükség van, azt a pályázók magas száma és sokszínűsége is bizonyítja” – tette hozzá.

Szilva Mónika

Mit keresnek elsősorban a zsűritagok a Marketing Diamond Awards pályázataiban?

Szilva Mónika: „Összességében mennyire sikeresen és hatékonyan támogatták a kitűzött cél elérését.”

Csanak Gabriella: „Az éles gondolkodást, kiemelkedő kreativitást és hatékony megközelítést.”

Mérő Ádám: „Az eredetiséget, a végiggondolt stratégiát, a valóban kimutatható eredményességet, illetve a pályázati munkák általánosan magas színvonalát és objektív meggyőző erejét.”

Tengerdi Laura: „Mennyire megkülönböztető és újszerű a piacon a megoldás.”

Varga Tibor: „Hogyan és mennyivel járult