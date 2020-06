Problémára igyekszik megoldást adni a Kulcs-Soft új szolgáltatása

"Kevés a munkaerő, ráadásul még drága is" - hangozhatott el ez a mondat az utóbbi években bármelyik kis- és középvállalat vezetőjétől. Hatványozottan igaz ez a mondás az IT területen, egy kisebb méretű cégnek szinte lehetetlen feladatnak számít a mai napig egy nagyobb szaktudással rendelkező IT csapatot, rendszergazdát foglalkoztatni. Érthető, hogy ilyenkor házon belül, szakmai háttértudás nélkül próbálják kiépíteni a működéshez nélkülözhetetlen informatikai rendszert és hátteret. Ez azonban nem mindig sikerül jól, a későbbiekben számtalan problémát generálva saját maguknak. A Kulcs-Informatikussal ezt könnyedén meg lehet ugrani - nyilatkozta Szabó Ervin vezérigazgató.

Nem titkolt szándéka a Kulcs-Softnak, hogy a Kulcs-Informatikus programban részt vevő ügyfeleinek ne kelljen többé cégük informatikai hátterével foglalkozni, ezzel is hozzájárulva eredményességük növekedéséhez.

Amiben lehet számítani a szakértői támogatáson keresztül:

• Rendszergazdai szolgáltatás

• Távoktatási platform

• Hálózatépítés

• Hardver és Szoftver ügyfélszolgálati támogatás - forródrót

• Távmunka biztosítása - Office 365 és Felhő IT üzemeltetés

• Online riportok

• Számítógép beszerzés és bérlés

• Nyomtatók, egyéb eszközök és kellékanyagok beszerzése