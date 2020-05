Rekord árbevételt tudhat magáénak a hazai kocka-startup a koronavírus-járvány alatt

Jelentősen növelte a koronavírus-járvány egy magyar startup forgalmát. A WE LOVE WHAT YOU BUILD (WLWYB) LEGO® alkatrészek és egyedi készletek értékesítésével foglalkozik, a globális piacot szolgálja ki.

Pozitívan hatott a WLWYB forgalmára a koronavírus-járvány. A cég LEGO® alkatrészekkel dolgozik, a világ legtöbb top építőjével szorosan együttműködik. Saját piacterükön, a MOCHUB-on értékesítik egyedi készleteiket, ahova a világ legsikeresebb és feltörekvő LEGO® építőin kívül bárki feltöltheti és bárki megvásárolhatja az általa tervezett építményt. A hazai startup munkatársai a járvány kezdete óta - a távolságtartás szabályainak megfelelően - otthonaikból dolgoznak, a megrendeléseik 95 százalékát a globális piac adja. Vásárlóik elsősorban Észak-Amerikából, Nyugat-Európából és Délkelet-Ázsiából rendelnek, így a hazai válság elkerüli a céget. Nehézséget számukra inkább a megrendelések kiszolgálása okozhatna, ám a jól szervezett karantén-munkarendnek köszönhetően ez a folyamat is zavartalan.

"A járvány kezdete óta a vártnál több megrendelést kapunk, mint előtte, de igyekszünk kiszolgálni a vásárlói igényeket. A legtöbben most Észak-Amerikából érdeklődnek a termékeink iránt. Hogy be tudjuk tartani a szabályokat és biztonságban tudjuk a munkavállalóinkat, mi is egyedi munkarendet vezettünk be" - árulta el a cég alapítója, Kókai Dávid. - "Mivel autizmussal élő kollégákat is foglalkoztatunk, számunkra nagyon fontos volt, hogy ők ne essenek ki a mindennapi rutinból. Átalakítottuk az operációs folyamatokat, egyszerre csak egy ember tartózkodik az irodában, amely egyszerre a raktárunk is, a futár pedig napi szinten ingázik a többi kollégánk között, szállítja az ellenőrzésre váró megrendeléseket. Őszintén örülök annak, hogy az elmúlt időszakban rekord árbevételeink voltak, ennek köszönhetően ugyanis nem kellett elküldenünk senkit, éppen ellenkezőleg, hamarosan új kollégákat keresünk majd."

A WLWYB hazánk kevés vállalkozásainak egyike, amely autizmus-specifikus munkahelyként működik, együttműködve a MARS Alapítvánnyal. Jelenleg a koronavírus-járvány miatt fel kellett függeszteniük toborzásukat, amelynek során autizmussal élő munkatársakat is keresnek, de a tervek szerint ez hamarosan - a helyzet normalizálódásával - folytatódik majd. A cégnél elárulták, jelenleg olyan projekteken is dolgoznak, amelyre a napi munka mellett mindeddig nem jutott idő, a világ legismertebb LEGO®-építőivel közösen a következő hetekben el is indítják az egyiket.