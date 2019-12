Rekordot döntött a Magyar Vöröskereszt élelmiszergyűjtése

Az előző évek eredményét is túlszárnyalva, több mint 72 ezer kilogramm tartósélelmiszer és tisztítószer adományt gyűjtött a Magyar Vöröskereszt, a Tesco-val közösen folytatott, decemberi kétnapos akciója során.

A Magyar Vöröskereszt idén decemberben is megtartotta kétnapos élelmiszergyűjtési akcióját a Tesco üzleteiben. December 6-án és 7-én, az ország 112 üzletében kérték arra a vásárlókat, hogy tegyenek eggyel többet a kosarukba a legalapvetőbb élelmiszerekből, valamint tisztító és tisztálkodási szerekből. Idén egy lista is segítette az adományozni vágyók döntését, akik a tárgyi felajánlások mellett anyagilag is támogathatták a rászorulók téli ellátását.

A kétnapos gyűjtés folyamán a humanitárius szervezet összesen 71577 kilogramm adományt gyűjtött össze, 3000 kilogrammal többet, mint az előző évben. A hétvége alatt országosan 380 vöröskeresztes munkatárs és 1353 önkéntes fogadta és rendszerezte a vásárlók hozzájárulásait az áruházakba kihelyezett gyűjtőpontokon. A pénzbeli felajánlás is hatalmas segítséget jelentett a szervezet számára, ugyanis összesen 893 ezer forint folyt be. Ezzel egy időben a szervezet az voroskereszt.hu oldalon is várta a támogatásokat. A hétvége alatt gyűjtött összeget a Magyar Vöröskereszt a Gyermekszáj Étkeztetési Programjának finanszírozására fordítja majd.

Az elmúlt hétvégén a legtöbb élelmiszert Pest megye gyűjtötte (összesen 8320 kg), míg az áruházak számával átlagolva Győr-Moson-Sopron megyében adakoztak a legtöbbet az emberek (1052 kg), de Zala (1027,5 kg), Vas (1004 kg) és Somogy megyében (930 kg) is átlagon felüli mennyiségű felajánlás érkezett, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig a perselyes gyűjtés teljesített kiemelkedően.

A felhalmozott készletekből a Magyar Vöröskereszt dolgozói élelmiszercsomagokat készítenek, melyet az egyes megyei és területi szervezetek még az ünnepek előtt eljuttatnak az adott megyében élő rászorulóknak. A Gyermekszáj Étkeztetési Program egész télen várja a felajánlásokat az alábbi linken: http://voroskereszt.hu/adomanyozas/kampany-tamogatasa/gyermekszaj/