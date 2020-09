Remény a gasztronómiának

A S.Pellegrino a #SupportRestaurants kezdeményezés következő kulcspontjaként hozza létre a Food Meets Hope digitális eseményt, melynek célja pozitív történetek bemutatása az éttermek újragondolásáról, felépüléséről és fellendüléséről, valamint az útkeresés, hogy miként tud ismét felvirágozni a gasztronómiai ágazat. Az október 13-i Food Meets Hope a World’s 50 Best Restaurants szervezet Recovery Summit csúcstalálkozójának nyitóeseménye. Az online esemény lehetőséget ad az éttermek közösségének, hogy megoszthassák egymással bevált gyakorlataikat és elképzeléseiket arról, hogy mi vár a gasztronómiai iparra a járvány után.

Az egyórás online esemény magyar idő szerint 4 órakor kezdődik a The World’s 50 Best Restaurants Facebook oldalán, és az alábbi három témát öleli fel:

Felépülés – Az első szekcióban a résztvevőket több olyan étterembe viszik világszerte, melyek a 50 Best Recovery Grant támogatásból részesültek. A vendégek nemzetközi séfek inspiráló gondolataival ünnepelhetik a gasztronómia világának fejlődésre nyitott felépülését, akik arról is beszámolnak, hogy mit jelentett vállalkozásuk számára a támogatás ebben a kihívásokkal teli időszakban. Elfogadás – A második szekció sokszínű séffórum, többek közt Daniela Soto-Innes és Ivan Brehm séfek részvételével, akik megosztják, hogyan változott konyhájuk szervezeti kultúrája a közelmúltban, és reményüket fejezik ki, hogy sokszínűbb vendéglátói szektor alakul ki a jövőben. Fejlődés – A harmadik szekcióban a nézők vitaindító beszélgetést hallgathatnak a világ legnevesebb séfjei – többet közt Richard Ekkebus, Dominique Crenn, Tim Raue – részvételével. A szakemberek ismertetik elképzeléseiket az újranyitásról és a fenntarthatóságról, ideértve a séfek és vendéglátásban dolgozók munka-magánélet modelljét, valamint az üzleti és környezeti fenntarthatóságot is.

Az újranyitásról, a kijárási korlátozások tanulságairól, fenntarthatóságról és elfogadásról szerzett ismeretek bővítéséért a S.Pellegrino a három napos csúcstalálkozó idején élő Instagram sorozatot indít Vision of Recovery néven. A The World’s 50 Best Instagram oldalán a 50 Best és a Fine Dining Lovers újságírói készítenek élő interjúkat olyan neves séfekkel, mint Daniel Humm vagy Bjorn Frantzén.

„A gasztronómiai szektor az egész világon megtorpant 2020 eseményei miatt, de hiszünk abban, hogy ha együtt maradunk, iparágunk erős és rugalmas marad. Azért indítottuk el idén a S.Pellegrino #SupportRestaurants mozgalmat, hogy a kihívásokkal teli időkben is támogassuk a séfeket. Az ágazat felépülésének elkötelezettjeiként büszkén veszünk részt a 50 Best Recovery Summiton Food Meets Hope eseményünkkel. Célunk lehetőséget biztosítani a vitára, a tanulásra, az élmények megosztására, és aktívan hozzájárulni az ágazat jövőjének meghatározásához” - mondta az eseményről Stefano Bolognese, a Sanpellegrino nemzetközi üzletágának igazgatója.

A Food Meets Hope központi eseménye mellett a Recovery Summiton az alábbi programok kapnak helyet:

50 Best Masterclasses - ahol a világ legnevesebb séfjei és bartenderei mutatnak be fogásokat és hozzáillő koktélokat az otthon ülő éhes közönségnek;

- ahol a világ legnevesebb séfjei és bartenderei mutatnak be fogásokat és hozzáillő koktélokat az otthon ülő éhes közönségnek; #50BestTalks - a Miele támogatásával megvalósuló beszélgetésen vezető gasztronómiai gondolkodók vitatják meg, hogy a világban jelenleg zajló események miként befolyásolják étkezési szokásainkat;

- a támogatásával megvalósuló beszélgetésen vezető gasztronómiai gondolkodók vitatják meg, hogy a világban jelenleg zajló események miként befolyásolják étkezési szokásainkat; New Horizons - a szeminárium a fine dining, az elfogadás és az elismerés jövőjét taglalja.

A részletes program, a kezdési időpontok, illetve a virtuális helyszínek listája megtekinthető a S.Pellegrino honlapján és a 50 Best for Recovery oldalán.