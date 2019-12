Sándor Imre PR-Díj: 8 pályázat kapta meg idén az elismerést, ebből egy a fődíjat is

A PR-szakma Sándor Imréről elnevezett díjával nyolcadik éve részesíti elismerésben a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) a legjobb PR-munkákat. Sándor Imre a hazai kommunikációs iparág egyik elméleti megalapozója, a Corvinus Egyetem Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékének korábbi vezetője volt. A díj kimondottan azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze a szakmában dolgozókat az egyre magasabb szakmai színvonal elérésére. A hattagú zsűri az eredményt egyforma súllyal meghatározó öt szempont szerint értékelte a pályázatokat: az alapkoncepció értékelése, illetve a szakmai eszköztár kiválasztása; a kommunikációs üzenetek megfogalmazása; az újszerűség, a megvalósítás gondossága és az eredmények bemutatása.

A zsűri először online formában értékelt, majd november 13-án összeült és az ott született döntés alapján összesen 11 nevezés került shortlistre (7 kommunikációs kampány, 4 hírnévmenedzsment kategóriában, melyek közül három – alább csillaggal jelölve – eredetileg a kommunikációs kampány kategóriában volt nevezve, azonban a zsűri úgy döntött, hogy azokat átsorolja hírnévmenedzsmentbe, a pályázatok tartalma miatt).

„Az idei Sándor Imre PR-Díjra rekordszámú nevezés érkezett, ami azt mutatja, hogy a verseny elmúlt években történt fejlesztése eredményes volt, a szakma számára egyre többet jelent a pályázás, a döntőbe kerülés és a díjjal járó presztízs. A zsűri – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is szigorú szakmai szempontokat vett figyelembe akkor, amikor kiválasztotta a 11 shorlistes pályamunkát, mely már önmagában komoly elismerés a pályázók számára. Idén olyan erősek voltak ezek a pályázatok, hogy a zsűri egységes döntése alapján összesen nyolc érdemelte ki a Sándor Imre PR-Díjat, melyek közül egyet olyan erősnek ítélt meg a zsűri, hogy a pályázat a Fődíjat is megkapta,melyre hosszú évek óta nem volt példa” – mondta el a zsűrizés tapasztalatait összegezve R. Kovács Dániel, a Sándor Imre PR-díj zsűri elnöke, az MPRSZ leköszönt elnökségi tagja, a Front Page Communications ügyvezetője. A zsűri tagja volt még Bede Márta (Well PR Ügynökség, ügyvezető igazgató), Bodó Teodóra (Medtronic Hungary, regionális kommunikációs vezető), Maczelka Márk (SPAR Magyarország, kommunikációs vezető), Ruska Viktória (kommunikációs szakember) és Szalay Dániel (Media1, főszerkesztő).

A Sándor Imre PR-Díj pályázaton elért helyezések beleszámítanak a Kreatív magazin által minden évben összeállított PR Toplista rangsorának meghatározásába (A Sándor Imre Fődíj Grand Prix-nek minősül a PR Toplistán), melyet a Kreatív magazin a Magyar Public Relations Szövetség és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége PR-tagozatának szakmai támogatásával állít össze.

A Sándor Imre PR-Díj Fődíjasa:

Samu a láma feleséget keres

Pályázó: White Elephant Digital

Megbízó: Katica Tanya Élményközpont

Sándor Imre PR-Díjasok

(ABC sorrendben a pályázatok címe szerint)

Kommunikációs kampány:

• #kösziadalt

Pályázó: Próbakő Kommunikáció

Megbízó: Artisjus

• Samu a láma feleséget keres

Pályázó: White Elephant Digital

Megbízó: Katica Tanya Élményközpont

• Útlevél a zene világába

Pályázó: Pannon Filharmonikusok

Megbízó: Pannon Filharmonikusok

• vigyázz #KáPé vlog és applikáció

Pályázó: LWp Kommunikáció

Megbízó: K&H Csoport

• Vodafone Nőnap

Pályázó: HPS Group

Megbízó: Vodafone

Hírnévmenedzsment:

• Drehertől-Dreherig, A kőbányai sörgyár alapításának 165. évfordulója*

Pályázó: NoguchiPorerNovelli

Megbízó: Dreher Sörgyárak Zrt.

• Libri irodalmi díjak*

Pályázó: Libri-Bookline Zrt.

Megbízó:Libri-Bookline Zrt.

• Út.ON a segítség!*

Pályázó: Avantgarde Public Relations Kft.

Megbízó:E.On Hungária Zrt.

A Sándor Imre PR-Díj döntőjébe jutott pályázatok:

Kommunikációs kampány:

• A kocsiban a telód nem a haverod. Edukációs kampány

Pályázó: Uniomedia Group

Megbízó: Aegon Zrt.

• Legjobb védekezés a tudás

Pályázó: LA Communications

Megbízó: K&H

Hírnévmenedzsment:

• Balaton Sound Safety First

Pályázó: HPS Group

Megbízó: Sziget Kft.