Sebestyén Balázs a Positive Adamsky-t választotta

Megújult az E-mentes övezet – a weboldal teljes átalakuláson és redesign-on esett át az elmúlt hónapokban. A Positive Adamsky csapata új arculatot és stratégiát tervezett Sebestyén Balázs és Tóth Gábor táplálkozásszakértő felületének, amely továbbra is az ételérzékenységben szenvedőket segíti. A felületen a vásárlók célzottan ételérzékenységüknek megfelelően találhatnak ellenőrzött élelmiszereket, amelyekhez az E-mentes szakértői tanácsokat is kínálnak. Az egészséges, növényi alapú táplálkozáshoz továbbá reform-, bio- és funkcionális élelmiszerek, étrend-kiegészítők, és egyéb egészségvédelemmel összefüggő termékek is elérhetők a platformon.

„A megrendelő friss, egyenes, gyors és érthető oldalt szeretett volna, amely átláthatóan és felhasználóbarát módon jeleníti meg azt a hatalmas mennyiségű tudást, amit Balázs és Gábor közvetíteni szeretne" – monda el Bodogán Péter, a Positive Adamsky Art Directora, az oldal tervezője.

Az E-mentes övezet átfogó szemléletével és immár megújult arculattal segíti az egészséges életmódra törekvőket, akik az oldalon nem csak a számukra megfelelő kínálatot, hanem szakértői cikkeket és blogposztokat is találhatnak táplálkozás, környezettudatosság és bőrvédelem témákban.