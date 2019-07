Stratégiai együttműködést kötött a Toyota

A Toyota bejelentette, hogy újabb megállapodást írt alá a Didi Chuxing vállalattal (DiDi) a Mobilitás mint Szolgáltatás (MaaS) terén létrejött, meglévő kínai együttműködés kibővítéséről. A megállapodás szerint a Toyota 600 millió dollárt fektet be a DiDi-be, és a két cég, illetve a GAC Toyota Motor Co., Ltd. által létesítendő vegyesvállalatba, ami járművekhez kapcsolódó szolgáltatásokat végez majd a fuvarmegosztásban dolgozó sofőrök számára.

Az új megállapodás keretében a Toyota és a DiDi a Kínában kifejlesztett szolgáltatások teljes körű alkalmazását tervezi. A hatékonyabb és jobb színvonalú fuvarmegosztó szolgáltatások létrehozása révén a két vállalat újfajta mobilitási szolgáltatási megoldásokat kínál a kínai társadalom számára.

„Igazán örülök, hogy a piacvezető DiDi-vel tovább erősödik a Toyota összekapcsolt technológiáit és következő generációs BEV-it hasznosító együttműködés. A jövőben is azon dolgozunk majd partnereinkkel, hogy még vonzóbb és biztonságosabb szolgáltatásokat nyújtsunk kínai ügyfeleinknek" – fogalmaz Shigeki Tomoyaam, a Toyota összekapcsolt technológiákért felelős ügyvezető alelnöke.

A DiDi vezető alelnöke, Stephen Zhu szerint a DiDi elkötelezett amellett, hogy hazai és külföldi partnereivel segítsen a városok új energiagazdálkodási és fuvarozási céljainak megvalósításában. „Örömmel várjuk, hogy ötvözhessük a DiDi AI-alapú, mobilitási szolgáltatások terén megszerzett szakértelmét a Toyota élenjáró, összekapcsolt járműtechnológiáival a fenntartható városokat kiszolgáló, következő generációs, intelligens fuvarozási rendszer kiépítése érdekében.”