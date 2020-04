Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs igazgatója és a PR Szövetség alelnöke egy unortodox helyzetben, a COVID-19 világjárvány közepette adott interjút a Médiapiacnak. A szakember szerint megfordult a világ, a világgal együtt pedig a játékkedv és -szokások is. Bánhegyi Zsófia a digitális csatornák erősödése, az üzleti képesség megőrzése és a vállalaton belüli operatív törzs munkafolyamatai mellett beszélt arról is, hogyan készülnek a járvány csillapodása utáni időszakra.

Ön nemcsak a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs és marketingigazgatója, hanem a Magyar PR Szövetség frissen megválasztott alelnöke is. Tapasztalatainak mely szegmenseit tudja jelenlegi munkájában leginkább hasznosítani?

Eddigi pályafutásom alatt végig a marketing és kommunikáció területén dolgoztam multinacionális cégeknél, állami vállalatnál, illetve a központi közigazgatásban. Annak ellenére, hogy a Szerencsejáték Zrt. a legtöbb szerencsejáték-szegmensben monopolhelyzetet foglal el, például az online sportfogadás területén egyre nagyobb versenybe kerülünk az illegálisan működő globális versenytársakkal, amelyek ellen idén még erőteljesebben vesszük fel a kesztyűt marketingoldalon. A hazai szerencsejáték-iparágban kifejezetten hasznosnak tartom ezért azt a tapasztalatot, amelyet az éles piaci versenyben működő telekommunikációs óriásvállalatnál, a Magyar Telekom-csoportnál szereztem. A termék- és ügyfélközpontú marketingaktivitás, a digitális csatornafejlesztés és eszközhasználat vagy akár a közvetlen értékesítéstámogatás nagyon hasonló logika szerint működik a két szektorban. Ahogy mindkét társaság a legnagyobb hazai cégek és hirdetők egyike. Ugyanakkor a szélesebb közigazgatási ismereteket is elengedhetetlennek tartom a mostani munkámnál.

Szerepet vállalt a Magyar PR Szövetség múlt év végén megújult elnökségében. Milyen feladatokat lát fontosnak a szakmai szervezetnél?

Sokat gondolkodtam és beszélgettem érintettekkel, mielőtt jelöltettem magam a választáson, mert változást szerettem volna látni a szervezetben, de nem éreztem, hogy maga az MPRSZ vajon ezt akarja-e. Szerencsére úgy látom, a megújult elnökség tagjai mind egy irányba kötelezték el magukat. Az elmúlt időszakban globálisan felértékelődött a public relations terület reputációépítő szerepe, és ezt az erősödő trendet a hazai szakmai szövetségnek is követnie kell, sőt az élére kell állnia. Itt az idő, hogy elősegítsük a hazai PR- és kommunikációs szakemberek szerepének megerősödését, a PR-ügynökségi eszközrendszer pozicionálását a megrendelői aktivitásokban. Elhozzuk a legfrissebb nemzetközi trendeket és tudást a tagok számára, segítjük a magyar kommunikációsszakember-képzést, karrierorientációval érjük el a fiatal generációt. Mindezt minél hamarabb, kézzelfogható módon, minél több szereplőt bevonva szeretnénk megvalósítani.

Egy korábbi interjújában azt nyilatkozta, hogy a hosszú távú márkaépítést tartja a legfontosabbnak. A Szerencsejáték Zrt.-nél hogy ítéli meg a márka helyzetét, és milyen eszközrendszert lát a brand tovább építésére?

A vállalati stratégiánk szempontjából legfontosabb márkaértékek – versenyképes, stabil, megbízható, felelősségteljes – esetében az első helyen végeztünk a teljes lakosság körében, számos nagy költségvetéssel bíró, top márkaépítő magyar tulajdonú, illetve multinacionális nagyvállalatot magunk mögé utasítva. Ezt a „versenyelőnyt” munkánk során tudatosan fejlesztjük tovább.

Napjainkban a marketing egyik legfontosabb feladata a szerencsejáték-iparban is, hogy megértsük ügyfeleink vásárlási szokásait és szándékait, feltérképezzük az összefüggéseket játékosaink döntési útjai során. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért beszélünk ennyit a tudatos márkaépítésről, ha kvázi monopolhelyzetben vagyunk? De nyilvánvaló: a munkavállalók megtartása és újak vonzása, a fiatalabb célcsoportok hatékonyabb elérése vagy akár a globális sportfogadási szereplőkkel szembeni immunitásunk erősítése mind olyan indok, amely alátámasztja a következetes márkaépítés fontosságát.

Bánhegyi Zsófia (Fotó: Dombovári Tamás)

A termékek online kreatívjain két kivétellel fiatal felnőttek láthatók. Ők a célcsoport, vagy a változó fogyasztói bázist kommunikálja a vállalat?

2019 júniusában új szervezettel kezdte meg működését a Szerencsejáték Zrt. egy új felső vezetői csapat szakmai irányításával, amelynek célja, hogy sikeresen felkészítse a nemzeti lottótársaságot az előttünk álló évek üzleti kihívásaira. Piacunk és célcsoportjaink fogyasztói szokásai gyors ütemben változnak, amire megfelelően és időben kell felkészülnünk a marketing területén is, hogy például egyes szegmensekben a generációváltást előkészítsük. Már rövid távú marketingstratégiánk egyik fókuszában is a fiatalabb felnőttek célcsoportjainak felelős elérése áll, elsősorban a lottójátékok és a digitális értékesítés területén, kampányaink is erre épülnek idén. Európában már több nemzeti lottótársaság néz szembe a stagnálás vagy csökkenés trendjével a lassabb játékmenetű szerencsejátékok szegmensében. Magyarországon még tavaly is 10 százalékos növekedést értünk el a lottójátékok esetében, mégis világosan látjuk, hogy tolódnak el az árbevételi arányok a nagyobb nyereményű gyors játékok, a sportfogadás vagy kaparós sorsjegy felé.

Ön szerint, milyen pozitív társadalmi hatásai vannak a szerencsejátékoknak? Létezik-e jótékony hatása, érdemes-e bármilyen formában szerencsejátékra „nevelni” a fiatalabbakat?

A szerencsejátékok az ókor óta az emberiség mindennapjainak részei, a legtöbb kultúrában már egészen a kezdetek óta jelen vannak, így megtalálhatóak voltak a különféle fogadások Kínában, Egyiptomban és a Római Birodalomban is. Ahogy napjainkban is a magyar háztartások kétharmada játszik kisebb-nagyobb rendszerességgel játékainkkal, és ez a játékos attitűd a fiatalabb generációk körében világszerte egyre erősödik, elsősorban a sportfogadás területén.

A nemzeti lottótársaság tevékenysége, a szerencsejátékok szolgáltatása során erős bizalmi kötődést alakít ki és ápol a játékosokkal. Ez a fajta szoros kötődés és ennek felelősségteli kezelése a cég egyik legfontosabb képessége. Vállalati elveink alapján nem nevelünk senkit szerencsejátékra, elősegítjük és erősítjük játékosainknak a szerencsejátékokhoz való felelős és egészséges hozzáállását. Szigorúan védjük a kiskorú, sérülékeny célcsoportokat különböző programjainkkal. Egyik legnagyobb idei vállalásunk a területen a maradjonjatek.hu prevenciós weboldalunk teljes megújítása. Az Önszabályozó Reklám Testülettel 2020 tavaszán készülünk megújítani és új szintre emelni tíz éve tartó stratégiai együttműködésünket az etikus reklámtevékenység területén.

2019-ben a Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing Díján az eseményszponzoráció és az integrált sportmarketing-együttműködés kategóriában is díjat kapott a Szerencsejáték Zrt. Hogyan illeszkedik a vállalat felelősségvállalási, illetve kommunikációs stratégiájába a sportmarketing?

Büszkék vagyunk ezekre az elismerésekre, mert kifejezik a Szerencsejáték Zrt. tavaly megkezdett megújult megközelítését a sportmarketing területén. A magyar sportsikereket, a hazai nemzetközi sportrendezvényeket évek óta támogatva és stratégiai együttműködésben öt látványsportszövetséggel a Szerencsejáték Zrt. és a Tippmix fogadási márkák ma már szinte mindenhol megjelennek a hazai sportszerető közönség előtt. A 2019-ben létrehozott belső vállalati sportmarketing területünk tevékenységével a személyes magyar szurkolói tapasztalatokat, élményeket szeretnénk márkaélménnyé formálni. Ennek keretében a szövetségekkel, klubokkal is megerősítettük a közvetlen kapcsolatunkat – idén két sportmarketing-szemináriumot szervezve számukra – a legjobb gyakorlatok és a tudás megosztása, a közös szakmai fejlődés érdekében.

Bánhegyi Zsófia (Fotó: Dombovári Tamás)

Bevételi oldalon milyen eredményekkel párosul a társaság sporttámogatási stratégiája?

Nagyon jó kérdés, mert fontos szempont sportmarketingünk értékesítéstámogatásban betöltött szerepe. Becslésünk alapján az elmúlt években akár 8-10 százalékos addicionális bevételt is elérhettünk a sportfogadás területén azáltal, hogy egy évben 2500 mérkőzésen, 115 élvonalbeli klubcsapat és öt szövetség marketingfelületein találkozhatnak velünk a magyar sportszurkolók és játékosaink, fogadóink. Mivel illegálisan működő online versenytársaink nem jelenhetnek meg ezeken a felületeken, ez a márkakommunikációnkban alapvető szerepet foglal el. Érzékeltetve ennek a jelentőségét: bevételeink 49 százalékát adja a sportfogadási szegmens, ez tavaly közel 270 milliárd forintot jelentett.

Vannak-e a Szerencsejáték Zrt.-nek kutatási eredményei arról, hogyan viszonyul a sportszerető közvélemény a társaság sportban elfoglalt szerepéhez?

Múlt év végén a sportesemények látogatói körében online és személyes, helyszíni lekérdezéssel kutatást végeztünk, melynek célja az volt, hogy a Szerencsejáték Zrt. sporttámogatói tevékenységének a céges márkánkra és a sportfogadási szegmensre gyakorolt hatását vizsgálja. A megkérdezettek a legnagyobb arányban (37 százalék) a nemzeti lottótársaságot jelölték meg a magyar sportot a legszimpatikusabb módon támogató cégnek.

A vállalat milyen kapcsolatot ápol az európai lottótársaságokkal, létezik-e ez irányú törekvés, és ha igen, milyen céllal?

Fontos partnerünk az Európai Lottótársaságok Szövetsége és a világszervezet is, a tudásmegosztásban és a fejlesztés területén működünk együtt. A tagok folyamatosan aktívan segítik egymást és a szektor érdekvédelmét. A Szerencsejáték Zrt. az egyik legdinamikusabban és kiegyensúlyozottabban fejlődő nemzeti lottótársaság Európában, sokszor éppen tőlünk kérnek javaslatokat, tudástranszfert. Ennek keretében adtam én is elő március elején a European Lotteries meghívására Münchenben, ahol a tavalyi Szuperkoncert projektünket mutathattam be a tagvállalatok marketingvezetőinek.

Milyen egyéb fontos társadalmi kérdések mellett áll ki a vállalat? Az ön szívéhez mely projektek állnak a legközelebb?

A cég társadalmi felelősségvállalását alapjaiban meghatározza az a tény, hogy kollégáim 11 százaléka, 180 fő megváltozott munkaképességű. Jelentős nemzeti vállalatként kiemelt szerepünk van a közösségi szerepvállalás területén, jóval fontosabbnak és nagyobb mértékűnek gondolom ezt, mint a piaci cégek esetében. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk programjaink továbbfejlesztését, amelyek elsősorban a fogyatékossággal élő gyermekek integrációját segítik elő. Szerencsés vagyok, hogy személyesen vehetek részt ebben a munkában, amely az egész marketingcsapatunk számára jóval több, mint elvégzendő munkahelyi projektek halmaza. Például tavaly kibővítve és jelentősen felgyorsítva programjainkat már többek között öt befogadó játszóteret adtunk át országszerte, idén pedig már hatot építünk a Nagykarácsony sorsjegyünk bevételéből.