Száz éve nyitotta meg kapuit a Ford első hivatalos márkakereskedése

Makó város híres szülötte Galamb József világhírű gépészmérnök konstruktőr és feltaláló. A világhírű mérnök és lelkes lokálpatrióta nevét, emlékét Makón múzeumi kiállítás, iskola is őrzi. A méltó emlékhelyek sorába most a Galamb család által alapított, és 1921-ben elindított első hivatalos Ford márkakereskedés is csatlakozott, melynek felújított homlokzatát múlt pénteken leplezték le Makón ünnepélyes keretek között.

Galamb József konstruktőri munkáját dicséri az 1908 októberében a Ford Motor Company szerelőcsarnokból első alkalommal kigördült Ford T-modell, a világ első népautója, melyből évtizedek alatt több mint 15 millió „Bádog Böske" készült, ahogy akkor becézték a szalagszerű szereléssel és gyártással készült gépkocsit.

1915-től Farkas Jenővel elkészítette a Fordson-traktor, az első sorozatgyártású mezőgazdasági jármű terveit. Elsősorban nőknek szánták, hogy férjük helyett dolgozhassanak a farmon, amíg azok a fronton szolgálnak. A világháború után, 1921-ben Galamb József Makóra küldött hat darab Fordson traktort a családi vállalkozás megindítására. Makón testvérei nem csak dolgoztak a traktorokkal, hanem egyúttal propagálták is a Ford-járműveket.

A telephely Makón a Deák Ferenc utca sarkán állt. Az épület homlokzatát, melyen még mindig kivehetőek voltak az eredeti Ford kereskedés feliratai és színes grafikái 1921-ből, idén a nagy konstuktőr munkássága előtt is tisztelegve felújíttatta a makói városvezetés.

Magyarország első Ford kereskedésében autókat, traktorokat, alkatrészeket forgalmaztak, amik Fiumén keresztül érkeztek ide. A növekvő kereslet hatására később Békéscsabán is lerakatot alapítottak, ahol 35 szerelő dolgozott.

Galamb József igazi lokálpatriótaként 1921-ben ösztöndíjat alapított olyan makói, szegény sorsú diákoknak, akik felső ipari iskolában kívántak tanulni - írják.