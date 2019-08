Szeptember 6-án Futball Éjszakája!

Az országban 40 helyszínen, összesen csaknem 400 program várja az érdeklődőket A Futball Éjszakáján, amelyet idén rendeznek meg másodszor hazánkban, szeptember 6-án, pénteken. Az egyedülálló kezdeményezéshez 9 NB I-es, 9 NB II-es és 13 NB III-as klub csatlakozott, de több, kisebb település megyei csapata, sőt két általános iskola és a Football Factor is szervez programot a labdarúgás ünnepén.Az országos rendezvényen a helyi eseményeket a résztvevő klubok alakítják, így helyszínenként eltérő a kezdési időpont és a befejezés, illetve a programok is különbözőek. A Futball Éjszakája központi helyszíne mégsem az Új Hidegkuti Nándor Stadion lesz, mivel pályafelújítást végeznek, ezért a Vasas SCpályája, az Illovszky Rudolf Stadion ad otthont a rendezvénynek, ahol idén is megmérkőzik egymással a színész és az újságíró válogatott a 99 éves múltra visszatekintő SZÚR (Színész–Újságíró Rangadó) keretében. A Fáy utcában ráadásul Vasas–Újpest edzőmérkőzést is rendeznek utána. A színészeknél pályára lép többek között Nemcsák Károly (csapatvezető), Eperjes Károly, Straub Dezső, Laklóth Aladár, Puskás Péter, Vecsei H. Miklós, Balázs Pali, Mészáros Béla, Sándor Péter, míg az újságíróknál Borsi László (csapatvezető), Menczer Tamás, Szöllősi György, Várkonyi Sándor, Szalóczy Pál, Mohay Bence, P. Fülöp Gábor, Csillag Péter, Somogyi Zsolt, Antalics Ádám.

Az érdeklődők több helyszínen betekinthetnek a profi labdarúgás hátterébe, így az öltözőkbe, a rehabilitációs helyiségbe, a fitneszterembe vagy akár a VIP-részlegbe is. A rendezvény napján a Puskás Aréna látogatóközpontja is várja a futball szerelmeseit, ahol bárki bepillantást nyerhet az aréna történetébe, az építési munkálatokba, és gyedülálló jövőbemutató eszközök segítségével felfedezhetik, milyen lesz a nemsokára elkészülő élményközpont. A látogatóközpontban 3D és virtuális valóságot használó technikákkal bárki kipróbálhatja és átélheti, hogy milyen akár 400 méteres magasságból megnézni a készülő új arénát, de akár egy koncertszínpadon képzeletbeli sztárrá változva is letekinthet a közönségre. A MOL Fehérvár FC korábban nem látott mez- és belépőkiállítással készül. Némelyik csapat speciális kerekasztal beszélgetést szervez, amelyen jelenlegi labdarúgóknak, klubikonoknak, edzőknek, fizioterapeutának lehet kérdéseket feltenni, a Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál például szó esik a tanulás, szülő, labdarúgás háromszögének kapcsolatáról is.

Pakson a Gellei Imre vezette, számos ismert, volt válogatott játékost felvonultató Magyar Öregfiúk Válogatott lép pályára a Paksi Legendák ellen a helyi csapat 30 évvel ezelőtti NB III-as bajnoki címe apropóján. Gyirmóton a Média Válogatott lép pályára, a szomszédban, a Győri ETO pályáján az ETO All Stars előbb a Gyirmót öregfiúkkal mérkőzik meg, majd a szurkolók csapatával.

A futball iránt érdeklődők több klubnál sportfoglalkozások keretében tekinthetnek be a labdarúgók mindennapjaiba: kipróbálhatják, milyen egy kapusedzés, erőnléti foglalkozás, posztspecifikus képzés vagy például az exerlights játék- és edzőrendszere. A drukkerek néhány csapatnál összemérhetik tudásukat a profi játékosokkal dekázásban, fejelgetésben, X-boxban, teqballban vagy lábteniszben. Több helyszínen utánpótlástornát és/vagy felnőtt kispályás kupát terveznek a klubok, s a legtöbb pályán villanyfényes gálamérkőzéssel zárul a program.

A DVTK Kazincbarcika elleni edzőmérkőzést, sportfoglalkozásokat és szurkolói találkozót is szervez, a Honvéd első csapata Budafokon, a Siófok Kaposváron játszik edzőmérkőzést, a Ferencváros a stadionját és a múzeumát nyitja meg. A Mezőkövesd szeptember 6-án mutatja be a legújabb mezét, a Hajdúszoboszló pedig akkor avatja fel az új lelátóját és villanyvilágítását. Az alacsonyabb osztályú kluboka megyei labdarúgáshoz kapcsolható élményeket nyújtanak az érdeklődőknek.

A "Futball Éjszakája" programjai részben előzetes regisztrációhoz kötöttek, amit az érdeklődők a www.futballejszakaja.hu oldalon tehetnek meg, de a legtöbb helyszínen korlátozás nélkül látogathatók az események. A rendezvény belépődíja gyermekek számára 100 forint, míg a felnőttek részére 500 forint. A karszalag az első kiválasztott stadionnál válthatóki, amellyelaz összes helyszínmeglátogatható. A sportfelszerelésről a látogatóknak maguknak kell gondoskodniuk.

A részt vevő csapatok:

• III. ker. TVE

• Békéscsaba 1912 Előre

• Budafoki MTE

• Aqvital FC Csákvár

• Csepel FC

• DEAC

• DVTK

• FC Esztergom

• ETO FC Győr

• Ferencvárosi Torna Club

• Füzesgyarmati SK

• GergelyiugornyaiSE

• Gyirmót FC Győr

• Gyöngyösi AK

• Hajdúszoboszlói SE

• Kaposvári Rákóczi FC

• Kecskeméti TE

• Komárom VSE

• Kozármisleny FC

• Mezőkövesd Zsóry FC

• Mocorgó FC

• MOL Fehérvár FC

• MTK Budapest

• Pápai Perutz FC

• Paksi FC

• Putnok FC

• SBTC

• Sényő-Carnifex FC

• Szeged-Grosics Futball Akadémia

• Szécsény VSE

• Szombathelyi Haladás

• Tehetség SE

• Termálfürdő FC Tiszaújváros

• Vasas FC

• ZTE FC

• Zsámbéki SK

Egyéb helyszínek:

• Puskás Aréna, látogatói központ

• FootballFactor, Andrássy úti üzlete

• Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnázium és Szakközépiskola (Törökszentmiklós)

• Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda (Törökszentmiklós)