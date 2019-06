Szeptember 6-án rendezik meg a Futball Éjszakáját

Számos NB I-es, NB II-es, újdonságként NB III-as és akár megyei bajnokságokban szereplő futballklubok is megnyitják kapuikat 2019. szeptember 6-án, a Futball Éjszakáján.

Idén 2019. szeptember 6-án, pénteken rendezik meg második alkalommal a „Futball Éjszakája” nevű eseményt, amelyet a Múzeumok Éjszakája és a Színházak Éjszakája mintájára valósítottak meg először 2018 őszén. Az első eseményen 24 helyszínen csaknem 250 program várta az érdeklődőket, 2019-ben azonban ennél is több klub csatlakozhat a kezdeményezéshez. A Szervező Bizottság a Magyar Labdarúgó-szövetség szakmai partnerségével a hazai labdarúgó egyesületek és a labdarúgás népszerűsítését tűzte ki az országos rendezvény céljául, amelyen a helyi programokat ̶ a két említett, népszerű esemény mintájára ̶ minden esetben a résztvevő klubok alakítják ki.

Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a stadionok, edzőközpontok kulisszái mögé (például öltöző, rehabilitációs helyiség, fitneszterem), sportfoglalkozásokon vehetnek részt (például kapusedzés, csatárképzés, technikai képzés), továbbá kerekasztal beszélgetések során kerülhetnek közelebb – jelenlegi labdarúgóknak, klubikonoknak, fizioterapeutáknak, táplálkozási tanácsadóknak vagy labdarúgó menedzsereknek köszönhetően – a profi karrierhez, s általánosságban a labdarúgáshoz.

Több helyszínen klubtörténeti kiállítás is nyílik, vagy a meglévő tárlatot tekinthetik meg a látogatók a rendezvény keretében, de sokan szerveznek X-box-, teqball- és tengóbajnokságot is. Bizonyos városokban utánpótlástornákat és/vagy felnőtt kispályás kupákat is terveznek a csapatok, s a legtöbb pályán villanyfényes gálamérkőzéssel zárul a program.

Az eseményre az NB I-es és NB II-es klubok mellett idén már az NB III-as csapatok is meghívást kaptak, illetve a szervezők azoknak a megyeszékhelyeknek az alakulatait is invitálták, amelyeknél jelenleg nincs első-, másod- vagy harmadosztályú klub.

A „Futball Éjszakája" program kapcsán jelenleg már 26 egylet jelezte, hogy részese lenne a kezdeményezésnek, míg további 30 alakulattal még tárgyalnak a szervezők a részvételről, így összességében akár 30-40 helyszínen is zajlanak az események szeptember első péntekén, a Magyarország-Szlovákia válogatott mérkőzést megelőzően.

A „Futball Éjszakája" programjai részben előzetes regisztrációhoz kötöttek, amit az érdeklődők a www.futballejszakaja.hu oldalon tehetnek meg július végétől. A rendezvény belépő díja gyermekek számára 100, míg a felnőttek részére 500 forint, amit az érdeklődők az első kiválasztott stadionnál válthatnak meg, s az ott átvett karszalaggal az összes helyszínre ellátogathatnak.