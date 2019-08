Szigorodnak az internetes bankolás feltételei

Bek-Balla László, az Erste Bank Hungary Zrt. digitális csatornák igazgatóságának vezetője közölte: szeptember 14-étől az internetes banki belépéshez nem lesz elég a felhasználónév és a jelszó, és az internetes vásárlásnál is több kell majd a kártya adatainál. A jövőben a bankoknak még egy módon meg kell győződniük arról, hogy valóban ügyfelük akar-e vásárolni, vagy a netbankba belépni. Ezt gyakorlatilag csak mobiltelefonnal lehet majd megvalósítani - tette hozzá.

A mobilos azonosítás módja (sms, beolvasható színes vizuális kód, QR-kód vagy éppen a banki applikáción át érkező push notification üzenet, vagyis a képernyőn felugró üzenetek) pénzintézetenként különböző lehet. Ha netbankos műveletekről vagy akár kártyás fizetésről van szó, az ügyfelek számára a legegyszerűbb megoldás a push üzenet, amelyet az Erste mindig a mobilbank-applikációba küld majd.

Az erős azonosításhoz nélkülözhetetlen lesz a mobiltelefon, ezért minden ügyfélnek ellenőriznie kell, hogy jó mobilszámot adott-e meg bankjának - mondta Bek-Balla László. Az igazgató közölte: eddig az ötezer forint alatti érintéses fizetéseknél nem kellett megadni a PIN-kódot - szeptember 14. után azonban előfordulhat, hogy ezt is kérik majd. Az előírás az, hogy ha több érintéses fizetés együttes összege eléri a 150 eurót (mintegy 48 ezer forint), a banknak PIN-kódot kell kérnie.

Elmondta azt is, szeptember közepétől jön a nyílt bankolás is, ami azt jelenti, hogy a bankoknak biztosítaniuk kell, hogy ügyfeleik engedélyt adhassanak külső, nem banki szolgáltatóknak a számlához való hozzáférésre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szolgáltatók az ügyfelek pénzügyeinek egyszerűbb intézéséhez kidolgozott webes vagy mobilos alkalmazások során elkérhetik a számlaszámot, majd engedélyt kérnek arra, hogy megismerjék a számlaegyenleget, akár a teljes számlatörténetet, sőt arra is, hogy megbízásokat fogadjanak és kezeljenek.

Az ügyfél dönt azonban arról, hogy kivel osztja meg adatait, őt megkeresni pedig csak azok a szolgáltatók lesznek jogosultak, akik rendelkeznek a Magyar Nemzeti Bank engedélyével - mondta Bek-Balla László.