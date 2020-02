A 2013 óta futó sportfogadási portál, a Tippmixpro, melyen a tagok több mint 5000 élő eseményre fogadhatnak a nap 24 órájában, a Bajnokok Ligájára készülve szuper oddsokkal vágja a játékosokat. (x)

A Tippmixpro egy rendkívül összetett üzleti és informatikai fejlesztési folyamat eredményeként jött létre és indult el 2013. május 21-én. Ugyan a Szerencsejáték Zrt.-nél korábban is volt lehetőség interneten fogadni, mégis a Tippmixpro elindulása mérföldkőnek tekinthető, hiszen az oldallal létrejött hazánk egyetlen legális sportfogadási portálja.

A nemzeti lottótársaság szervezetén belül a sportfogadások folyamatos szervezését, a pénzügyi és fogadási kockázatkezelést és a tartalommenedzsmentet az Odds Központ látja el. Ez a szervezeti egység a felelős a Tippmix és aTippmixpro ajánlatok folyamatos fejlesztéséért úgy, mint az új fogadási lehetőségek és módok, valamint a játszási lehetőségek felkutatásáért és megvalósításáért.

A globális szereplők alig találkoznak szabályozói korlátokkal, jelentős adóelőnyük van, óriási a szolgáltatási területük, és fejlesztési lehetőségeik is nagyobbak. A felzárkózás kizárólag úgy érhető el, ha a játékosélményt minél magasabb szintre emeljük, a nyereményszorzókat közelítjük, és figyelembe vesszük a folyamatosan változó igényeket. Ilyen például, hogy a Tippmixpro mobilra optimalizált felület legyen, illetve az élő kínálatot is növeljük. Ehhez rengeteg fejlesztésre van szükség, amely irányba komoly lépéseket tett a nemzeti lottótársaság.

A Tippmixpro egyre magasabb árbevételi számai mellett ugyanis a fogadási kínálat is folyamatosan növekedett, így nyújtva még komplexebb szolgáltatást a sportfogadóknak. Csak a tavalyi évben például 5 új sportágra, és 60, korábban a Tippmixpro kínálatában még nem szereplő bajnokságra is lehet már fogadást kötni, de az egyes mérkőzésekhez kapcsolódó lehetőségek is tovább bővültek: a top bajnokságoknál például mérkőzésenként 100-nál is több fogadási sorból választhatnak a játékosok.

2020-ban pedig tovább folytatódik a bővülés, hiszen várhatóan számos új fogadási piac fejlesztése zajlik le, és a megjátszható sportágak is növekedni fognak. Emellett a jelenlegi havi 5000 élő esemény száma tovább növekszik majd. Ennek oka, hogy megváltoztaka fogadói igények, és szükség van arra, hogy a nap 24 órájában folyamatosan legyen elérhető élőben fogadható mérkőzés.

A pénzügyi adatok alapján elmondható, hogy a tippmixpro.hu működése óta minden évben túlteljesíti a korábbi év adatait. Az alábbi számok alapján az látszik, hogy az első teljes évhez (2014) viszonyítva, 2019-re több mint 400 százalékos növekedést ért el az online sportfogadási termék.

A sportfogadás növekedésének dinamizmusa nemcsak az árbevételi adatokon, hanem a regisztrált játékosok számán is jól látható. 2013-ről 2019-re több mint 250 százalékkal (41 ezerről 104 ezerre) nőtt a fogadók száma. A legfrissebb adatok alapján elmondható, hogy több mint 100 ezer ember rendelkezik regisztrációval a tippmixpro.hu felületén. A nemek közötti elosztás is érdekes képet mutat, hiszen 86,7 százalékuk férfi, 13,3 százalékuk pedig női felhasználó. A játékosok több mint 84 százaléka a 20-49 éves korosztályból kerül ki.

A sportfogadások szempontjából jelenleg a futball a meghatározó. A fogadók körében különösen népszerűek voltak a Bajnokok Ligája és az EB-selejtező mérkőzések, amelyet a tavalyi esztendő adatai is alátámasztanak. 2019-ben – egységnyi fogadás alapján - a három legnépszerűbb Tippmixprón fogadott esemény minden esetben a legrangosabb európai kupasorozathoz kapcsolódott: Paris SG - Real Madrid (BL) – 142 938 darab; Atletico Madrid - Juventus (BL) – 139 448 darab; Ajax – Valencia(BL) -129 441 darab. E mellett a Szerencsejáték Zrt. árbevételi oldalán a magyar labdarúgó válogatott EB-selejtezős mérkőzései rendre kimagasló helyen szerepelnek.

A fentiek tükrében nem meglepő, hogy a nemzeti lottótársaság éppen a Bajnokok Ligája kiesés szakaszának indulására időzítette Tippmixpro kampányát. Az akciórészeként a legnépszerűbb piacokon szuper oddsok várják a játékosokat, így a Tippmixprón is elérhetőek azok a nyereményszorzók, amelyeket az illegálisan működő, külföldi versenytársak kínálnak.

Mindemellett az újonnan regisztrált játékosok akár 5 000 forintos üdvözlő bónuszban is részesülhetnek, amennyiben ehhez teljesítik a szükséges feltételeket. A cél, hogy a külföldi, hazánkban illegálisan működő oldalakon kínált nyereményszorzókhoz hasonló oddsokat kínálja a társaság.

A 2020-as esztendő második fele a sportvilág szempontjából kiemelkedően aktív, elég csak a labdarúgó EB-re vagy az olimpiára gondolni. Éppen ezért a Szerencsejáték Zrt. nagyszabású kampánnyal is készül a 2020-as Európa-bajnokságra is.