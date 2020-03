Jégkockák csilingelése a pohárban; halk koppanás, ahogy a kupak leesik az üvegről; majd a frissítő ital pezsgésének dallama. Hallod, ahogy elképzeled? És szinte látod is magad előtt? Erre a jelenségre, a szinesztéziára épít a Coca-Cola új, „Try not to hear this”, vagyis „Te is látod? /Te is hallod?” kampánya.

Magyarországon is elindult a Coca-Cola kampánya, amellyel 2019-ben a Cannes-i Reklámfesztiválon arany díjat nyert a vállalat. A kampány az úgynevezett összeérzés képességére, vagyis arra a mentális jelenségre épít, amelyben az egyik érzékszervünk által keltett érzet automatikusan egy másik érzékszervi benyomást is aktivál bennünk.

Ehhez elég csak egy kis frissen kitöltött, pezsgő, habzó, buborékozó Coca-Colával teli pohár legtetejét, vagy épp egy üvegpalackból egy jégkockákkal teli pohárba töltött Coca-Cola üdítőital töltését lefotózni, de azzal is elérik a plakátok formájában bemutatott kreatívok a kívánt hatást, ha csupán egy vízcseppekkel teli fémdoboz nyitófülének felhajtását örökítik meg.

A kampány részeként reklámfilmmel is találkozhatunk, amely a plakátokéval ellentétben éppen a másik irányból aktivizálja az érzékszerveket: fekete hátteret mutat csak, miközben hallhatók a repedező jégkockák, a buborékpezsgés, a felnyíló kupak, a kitöltött ital hangja.

A háromféle kreatív már látható Budapest-szerte óriáshálókon, valamint megtalálható digitális és közösségimédia-hirdetésekben, és a tévében már fut a kampány reklámfilmje is. A Try not to hear this kampány elemeivel márciusban találkozhatnak a fogyasztók.