Tendert nyert az ACG

Az ACG Reklámügynökség 2014 óta az Ofotért partnere: a projekten dolgozó kollégák nagyon jól ismerik a márka múltját, értik céljait, és tisztában vannak a fogyasztói igényekkel. Éppen ezért komoly szakmai kihívást jelentett, hogy öt év után is képesek legyenek friss szemmel tekinteni a márkára. Ugyanakkor a tendert kiíró GrandVision számára az volt az egyik fő kritérium, hogy olyan ügynökségi partnert találjon, amely egyszerre tudja kézben tartani az Ofotért és a Vision Express márka kommunikációját, ezzel biztosítva a márka keretrendszerek egymáshoz viszonyított konzisztens kezelését.

„Nagyon fontos számunkra, hogy ügyfeleinkkel hosszú távú együttműködéseket tudjunk kialakítani. Ezért is nagy büszkeség, hogy már öt éve partnerünk az Ofotért, amely köteléket most tovább erősíthetjük a tenderen dolgozó kollégáink elkötelezettségének, tehetségének és szorgalmának köszönhetően. Külön öröm az is, hogy mostantól az Ofotért mellett a Vision Express márka kommunikációs ügynökségi feladatait is mi látjuk el" – mondta Blaskó Nikolett, az ACG Reklámügynökség tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.