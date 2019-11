A zeneművészet legtehetségesebb fiatal képviselői tizenkettedik alkalommal vehették át a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának elismeréseit. Az MVM Zrt. idén is tíz hazai tehetséget díjazott. (X)

Az MVM Zrt. 12 évvel ezelőtt, 2017-ben hozta létre a Junior Prima Díjat, hogy megjutalmazhassa azokat a tehetségeket, akik a jók között is a legjobbak. A díjat a harmincadik életévüket még be nem töltött fiatal művészek között osztják ki, és művészetük elismeréseként a nyertesek 2 millió forintos támogatással és egy díszes emlékplakettel térhetnek haza.

A tizenkettedik alkalommal átadott zeneművészeti díjakat ídén tíz fiatal magyar tehetség vihette el. A zsűri döntése alapján a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájában Balázs Elemér György zongoraművész, Cseh Péter jazz-gitárművész, Csőke Flóra gordonkaművész, Dobszay Péter karmester, Jenei Erzsébet hárfaművész, Korossy-Khayll Csongor hegedűművész, Megyimórecz Ildikó operaénekes, Scheuring Kata fuvolaművész, Szokolay Ádám Zsolt zongoraművész, valamint Tóth Kristóf hegedűművész vehette át a két-kétmillió forintos támogatással járó elismerést.

„Nem véletlen, hogy a Junior Prima Díj az MVM Csoport számára az egyik legfontosabb társadalmi ügy. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt bő évtizedben már több mint száz kiemelkedő fiatal zeneművésznek nyújthattuk át ezt az elismerést, közülük sokan a nemzetközi zenei élet kiemelkedő tagjává váltak. Kötelességünknek érezzük a kulturális értékteremtésben résztvevő fiatal tehetségek elismerését, erkölcsi és anyagi támogatását.A fiatal művészek támogatása egy kivételes befektetés, hiszen ők jelentik szellemi életünk megújuló energiaforrásait” – mondta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mindig is hitt a tehetség erejében, folyamatos jelenlétében és ma is töretlenül folytatja tehetséggondozó tevékenységét. A tehetség azonban önmagában sokszor kevés a sikerhez, gyakorlás, erőfeszítés nélkül nem juthat a felszínre. Megfelelő hozzáállás, alázat, megbízhatóság, akarat – azaz kőkemény munka – nélkül nincs igazi siker. Ha mindez együtt is van, meg is valósul, megfelelő anyagi és erkölcsi támogatásrais szükség van a kibontakozáshoz. A Junior Prima Díj éppen ebben, a siker megszületésében segíti és inspirálja a fiatal művészeket, ma ez számít ifjú zeneművészek körében a legnagyobb presztízsű elismerésnek” – tette hozzá dr. Vigh Andrea, a zsűri elnöke.

A Junior Prima Díj zsűrijének tagjai a magyar zeneművészet szaktekintélyei közül kerültek ki. A zsűri elnöke dr. Vigh Andrea Liszt- és Prima-díjas hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora. A testület tagja volt Marton Éva Prima Primissima-, Kossuth- és Szent István Rend-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze, Vásáry Tamás Kossuth- és Szent István Rend-díjas zongoraművész, karmester, a Nemzet Művésze, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának örökös tiszteletbeli főzeneigazgatója, Dráfi Kálmán Liszt-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora tanszékének vezetője, Fekete Gyula Erkel-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés tanszékének vezetője, Binder Károly Erkel-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének vezetője, Fülei Balázs Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszékének vezetője, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, Liszt-, Prima- és Junior Prima-díjas, Érdemes Művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, Jakobi László gordonkaművész, Cziffra Életműdíjas hangversenyrendező, Szentpáli Roland tubaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tubatanára, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tubása, valamint Fazekas Gergely zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense.