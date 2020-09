Tíz magyar iskola nyerhet okosbútort az MVM versenyén

Tíz hazai általános- és középiskola juthat egy-egy nagy értékű, modern formatervezésű, szabadtéri okosbútorhoz az MVM Zrt. online nyereményjátékán. Az érdeklődő tanulók egy energetikai és fenntarthatósági témában kiírt, tudáspróbán nyerhetnek iskolájuknak egy-egy ilyen többfunkciós berendezést. Az MVM, a tavalyi pályázat sikerén felbuzdulva hirdette meg idén ismételten az MVM Okosiskola nyereményjátékot.

Az online nyereményjátékban egy 15 kérdésből álló, energetikai és fenntarthatósági témájú keresztrejtvényt kell megfejteniük a diákoknak szeptember 21-én, 10 és 16 óra között. Az okosbútort a rejtvényt a legrövidebb idő alatt, hibátlanul beküldő első tíz helyezett nyeri el iskolája számára. A vállalkozó kedvű diákok egyénileg regisztrálhatnak iskolájuk képviselőjeként. Egy iskolából többen is nevezhetnek, de egy intézményhez csak egy okosbútor kerülhet, amelyeket az MVM ingyen kiszállít és üzembe is helyez a nyertes iskolák számára.

A művészeti alkotásnak is beillő okos bútorok nemcsak az iskolaudvarok díszei lehetnek, de napelemmel, okoseszköz-töltőkkel és hangulatvilágítással is rendelkeznek, nem utolsó sorban pedig kiváló helyszínt biztosítanak a diákok számára a tanórák közötti, illetve tanórák utáni pihenéshez. A versenyhez való felkészüléshez szöveges, grafikus és videós tartalmakat is biztosít az MVM a játék honlapján, ahol a kijelölt napon a kitöltendő keresztrejtvény is elérhetővé válik majd.