Tizenöt éves lett a Lidl!

A Lidl Magyarország 2004-ben, 15 évvel ezelőtt nyitotta meg első 12 üzletét, mára pedig 182 áruházával és több mint 6000 munkavállalójával Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő kiskereskedelmi diszkontláncává nőtte ki magát. A vállalat a jubileum apropóján szeretne köszönetet mondani vásárlói számára, és egy óriási, nyereményjátékkal egybekötött születésnapi kampányt indít.

„A magas minőségű termékek és szolgáltatások, valamint vásárlói élmény nyújtásának köszönhetően büszkén mondhatjuk, hogy vevőink szívből térnek be az áruházainkba. Emellett felelős vállalatként számos olyan intézkedést valósítottunk meg, amelyek a társadalmi felelősségvállalás szempontjából kulcsfontosságúak. Folyamatosan törekszünk a fejlődésre működésünk minden területén, szem előtt tartva vásárlóink és munkatársaink igényeit egyaránt. Mindezek együttesének köszönhető, hogy mára igazi love branddé formálódott a Lidl" – mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője, majd hozzátette: „Hálásak vagyunk vásárlóinknak, hogy újra és újra minket választanak, kollégáinknak pedig az áldozatos munkáért. A születésnapi kampányunk éppen ezért a szív motívumra épül, amely megjelenik a kommunikáció minden területén."

Megköszönve vásárlóinak ezt a 15 éve tartó hűséget a vállalat nyereményjátékot indít születésnapja alkalmából, melynek fődíja egy 15 évre szóló bevásárlás a Lidl-ben összesen 18 millió forint értékben. A fődíjon kívül további értékes azonnali, napi és heti nyeremények is várnak a játékosokra.

A köszönetnyilvánítás mellett a vállalat nem titkolt célja, hogy tovább kívánja erősíteni a köteléket vásárlóival, akik a Lidl magyarországi piacra lépése óta becézik az áruházláncot. Így a születésnapi kampány kapcsán forgatott reklámfilm alapgondolata is erre épül: akit őszintén szeretünk, azt szívből becézzük. A TV és rádió kampányban őszintén mondják el a vásárlók, hogy ők hogyan nevezik a Lidl-t – így van akinek „Lidli", „Lidi-nek", míg mások „Lidöl-nek" vagy „Lidül-nek" becézi az áruházláncot.

A Lidl Magyarország ugyanakkor nem csak a vásárlók, de a munkavállalók között is az egyik legnépszerűbb márkává vált napjainkra és a vállalat folyamatosan törekszik ennek megőrzésére, valamint további erősítésére. Több tucat munkatárs van, akik a kezdetektől a vállalat csapatát erősítik, és most először, ezen a különleges jubileumon ők is megjelennek a kampányban. A kezükkel szívet formáznak, kifejezve ezzel köszönetüket a vásárlóknak, hogy mindennapi bevásárlásaik során már 15 éve a Lidl-t választják és jelzi azt is, hogy a Lidl nem csak vásárlóként, de munkavállalóként is jó választás.