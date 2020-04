Több mint 17 000 helyet foglaltak a Budapest Startup Safarin

A Budapest Startup Safari ötödik alkalommal indult útjára, ez alkalommal online, létrehozva így a „home conference" intézményét. Az online előadások, workshopok, kerekasztal beszélgetések olyan témaköröket jártak körbe, mint az üzletfejlesztés, az online kereskedelem, a márkaépítés, a jogi és pénzügyi tudnivalók, a befektetési alapok, a tartalomkezelés vagy a most nagyon is aktuális távmunka. Nem csak üzleti, hanem mélyebb tech témákat is érintettek, az érdeklődők az AI, ML, robotika, automatizáció, kriptovaluta, programozás vonalon is számos programot találhattak.

„A Covid-19 minden korábbi üzleti és egyéb tervet felülírt a világban, vannak akiknek százról nullára kell lassítania, mások eközben nehezen birkóznak meg a hirtelen jött figyelemmel és terheléssel. Mindenki számára sorsfordító lehet, nem csak az, hogy mit tesz a krízis alatt, de az is, hogyan indul újra és miben változtat hosszútávon" - emelte ki Oszkó Péter és Gerendai Károly a Budapest Startup Safari záróestéjén tartott panelbeszélgetésükben.

Ez a szemlélet egyébként az egész idei Safarit áthatotta, rengeteg segítség, tipp, gyakorlat hangzott el technológiai, üzleti és emberi értelemben is a Safari több mint 170 előadásában.

Előadtak többek között a Netflix, az Amazon, a Liligo, az EIT Health, a Bitrise, a Turbine, a Formlabs, a Contentful, az Ipon, a Greenhouse, a Nordic LA, az Easy Equities, a Hoxton Ventures, a Pollenity, a Chronosphere, az Airtame és a Blockpit képviselői, partnerként csatlakozott a Cisco Webex, a talque és a Visual Europe Group. Az esemény tematikus online útvonalai mögé olyan vállalatok álltak, mint a Microsoft, az MVM, a Morgan Stanley, az SAP, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Google és a Cisco Webex.

„Nagyon hasznos tudásanyagot kaptunk az előadóinktól a Budapest Safari két napja alatt. Reméljük, jövő héten mindenki egy fokozattal felkészültebben és optimistábban indul neki a munkának és jövő ilyenkor a most elindított változásokról és innovációkról is tudunk majd a sikeres budapesti tech cégek képviselőivel beszélgetni" - mondta Kovács Péter, a Budapest Startup Safari társalapítója.