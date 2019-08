Többen látogattak a Strand Fesztiválra, mint várták

A 2013-ban indult fesztivál mára a Balaton régió egyik legnépszerűbb programja lett; a hazai fesztiválszervezés történetében először fordult elő, hogy az ötnapos rendezvényen három alkalommal is ki kellett tenni a "teltház" táblát, a hétvégi koncertekre minden jegy elkelt. A látogatók megtöltötték a déli part szinte összes szálláshelyét.

A nyitónapon adták át a Petőfi Zenei Díjakat, a programban pedig többek között a Bastille, Jason Derulo, Anne-Marie, Dimitri Vegas & Like Mike, John Newman, Steve Aoki és több száz hazai előadó koncertje szerepelt.

A fesztiválon végzett adománygyűjtés eredményeként 140 hátrányos helyzetű diák iskolakezdését támogatják összesen 1,4 millió forinttal az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül - idézi a közlemény Lobenwein Norbert főszervezőt.

A Stranddal egy időben zajló B my Lake fesztiválon a legnagyobb sikert a Tale of Us és Sven Väth naplementés koncertje hozta, az eseményen 4 nap alatt 46 ezren vettek részt - közölte Fülöp Zoltán főszervező.

A MOL Nagyon Balaton szeptember 13-14-én a balatonboglári Gömbkilátónál folytatódik a Balaton Piknikkel. A sorozat eseményei már most egymilliónál több vendéget vonzottak idén a Balaton partjára - írják a szervezők.