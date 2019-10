VIP programot indít a Rossmann

Egy évvel az indulása után már több mint egymillióan csatlakoztak a Rossmann+ kedvezményprogramhoz, melyet a drogérialánc most kibővít egy VIP programmal, így a leghűségesebb vásárlók még több kedvezményt vehetnek igénybe az üzleteiben. A Rossmann ezzel szeretné meghálálni törzsvásárlói bizalmát és segíteni őket a hétköznapi bevásárlások során.

Ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson a kedvezményprogramhoz, az üzletben kérnie kell egy Rossmann+ kártyát, majd beregisztrálni azt. Amint a vásárló eléri költéseivel idén a 6000 Ft-ot, automatikusan Rossmann+ VIP taggá válik 2020. január 1-től. A VIP tagságok különböző szinteken olyan garantált egyedi előnyökkel járnak, mint például 5-30% kedvezmény az akciós termékek árából, Rossmann Joker kuponnal 25% vagy 33%-os kedvezmény sajátmárkás és márkatermékre, vagy akár a 15%-os végösszegi kupon Rossmann+ kártyával. Természetesen a jól ismert 4db 10%-os kupon is elérhető már Bronz-tagsággal is. A Rossmann weboldalán és mobiltelefonos alkalmazásán a Rossmann+ fiókba belépve egyszerűen ellenőrizhetőek a költések, az aktuális kedvezmények és a VIP-tagsági fokozat is.

A vásárlók az idei utolsó naptári negyedéves költéseik alapján szerezhetnek Bronz-, Ezüst- vagy Arany VIP tagságot és vehetik igénybe a hozzájuk tartozó kedvezményeket 2020. első naptári negyedévében, 2020. március 31-ig a Rossmann üzleteiben.