Vállalati összefogás a maszkhordás népszerűsítése érdekében

A közös kiállás célja a világjárvány terjedésének csökkentése. 2020 októberére már széleskörű konszenzus alakult ki, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eleme – a védőtávolság megtartása és a rendszeres alapos kézmosás mellett – a száj és az orr eltakarása. Az akcióban résztvevő vállalatok munkatársai is maszkban dolgoznak, és szeretnék mindenki figyelmét felhívni a maszkviselés fontosságára. A csatlakozók arra is fel kívánják hívni a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben még a korábbinál is fontosabb az összefogás, hiszen a járvány terjedésének megállítása közös felelősségünk.

A CIB Banknak és a kampányhoz csatlakozó vállalatoknak is kiemelten fontos ügyfeleik és kollégáik egészségének védelme, ezért kötelező a maszkviselés mindenki számára az irodákban, ügyfélszolgálati helyeken - írják.