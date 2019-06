Véget ért a Beach Sports Festival

Több mint 40 sportág kétezer versenyzője vett részt a hétvégén a nyár legnagyobb sportfesztiválján a Lupa Beachen. A Beach Sports Festival keretében a strandsportágak országos és regionális bajnokságait is megrendezték.

A rendezvényen a hagyományosan zárt terekhez kötött sportok ez alkalomra kiírt versenyeit is lebonyolították, valamint jelentős szerepet kaptak a harcművészetek és a szellemi sportok is - írja az MTI-t. A fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő számítógépes játékok strandra-hozatalával a középiskolai e-sport triatlon országos bajnokság döntője is fontos része lett a programnak.

"Magyarországon még nem rendeztek a mostanihoz hasonló fesztivált. A versenyeken túl látványos bemutatókat láthattunk, például a jégkorongozó aranygeneráció tagjai, valamint kajak-kenu, vízilabda olimpiai és világbajnokaink vegyes csapatai küzdöttek egymással sárkányhajó versenyen"- mondta Bóné Zoltán, a Beach Sports Festival versenyigazgatója. "Nagy támogatást ad a hagyományteremtő szándékkal kezdett versenysorozaton résztvevő szövetségektől és sok versenyzőtől kapott pozitív visszajelzések nagy száma. Ezúton is köszönjük a résztvevő sportágak képviselőinek, támogatóknak, közöttük kiemelten a Honvédelmi Sportszövetségnek, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez" - tette hozzá.

Érdekes színfoltja volt a nyári sportbajnokságoknak a Kolumbia nagykövetségével együttműködve szervezett salsa táncest, melyen hat ország nagykövete és diplomatái tanulták meg a dél-amerikai tánc alaplépéseit. Az estet megelőzően Bóné Zoltán Belgium, Japán, Kolumbia, Libanon, Marokkó, Mexikó nagyköveteinek, valamint további nagykövetségek diplomatáinak tartott tájékoztatót a szeptember 13-15-én Budapesten megrendezendő World Urban Games multisport rendezvényről, egyben felkérte őket, hogy népszerűsítsék a versenyt hazájukban.