Végleg elhagyja a műanyag fedelet a tejfölös poharakról az ALDI

Tovább folytatja a felhasznált műanyag mennyiségét csökkentő intézkedéseit az ALDI. Az eldobható műanyagok világszinten hatalmas problémát jelentenek. Az ALDI felelős vállalatként számos intézkedéssel kívánja csökkenteni műanyag-felhasználását, így 2019-ben már kivezette kínálatából az egyszer használatos műanyag termékeket, többek között a műanyag evőeszközöket, poharakat, tányérokat és szívószálakat. A vállalat a „Tegyünk ma a holnapért” kampánya keretében következetesen hajtja végre a „Mellőzni. Újrafelhasználni. Újrahasznosítani” szlogen alatt futó intézkedéseit, miszerint 2025-re a saját márkás termékei esetében 100%-ban újrahasznosítható csomagolóanyagot fog használni, illetve 2025-ig 15%-kal csökkenti csomagolóanyag-felhasználását.

2019 tavaszán az ALDI saját Facebook-oldalán kérdezte meg a vásárlóit, hogy műanyag fedéllel vagy anélkül szeretnék-e megvásárolni a sajátmárkás tejtermékeket. A szavazáson részt vevők válasza alapján a sajátmárkás tejtermékekről a vállalat fokozatosan elhagyja a műanyag fedőket. A szavazás következtében első körben három termékről – vajkrémről, kefirről és sajtkrémről – hagyta el a műanyag fedőket. Ezzel éves szinten 6,4 tonnányi mennyiséggel csökkent az ALDI műanyag-felhasználása.

A vállalat most tovább folytatja ezt az intézkedését, és a legkeresettebb, 450 gr-os kiszerelésű, 12 és 20%-os tejfölöknél is végleg elhagyja a műanyag fedőket. A fedők elhagyására a készletek kifutása után, a tervek szerint ez év március végéig sor kerül. Az intézkedés következtében éves szinten további 10 tonnával csökken a műanyag-felhasználás. Tavaly decemberben pedig akciós termékként többször használatos, több méretben elérhető szilikon fedelet is kínált a vállalat, amelyek fenntartható módon helyettesíthetik a műanyag fedőket.