Véradókampányt hirdet a felsőoktatásban tanulóknak a Magyar Vöröskereszt

Az október 10-én induló kampány célja, hogy megszólítsa a hallgatókat és minél többeket megnyerjen közülük a fontos önkéntes tevékenységnek. Manapság sokan kiállnak a közösségi médiában egy-egy ügy mellett, legyen szó a környezetvédelemről vagy a klímaváltozásról, ez azonban nem közvetlen, aktív segítség. Ezzel nem lehet életet menteni, a véradással viszont igen. A Magyar Vöröskeresztnél azt szeretnék elérni, hogy az egészségtudatos hallgatók megismerjék a véradás fontos szerepét. A szervezet számít erre a korosztályra, hiszen a fiatalok ekkor találkoznak először a véradás lehetőségével. A szervezet célja, hogy a hallgatók rendszeres véradóvá váljanak és egészségesen éljenek. A véradás első élményét pedig igyekeznek minél pozitívabb élménnyé emelni.

Az idei „Hallgatói Véradások” elnevezésű versenyhez egy nyereményjáték is társul, hogy még vonzóbb legyen a fiatalok számára az önkéntes tevékenység. A hallgatók egyénileg és csapatokban is versenyezhetnek. Az erre a célra létrehozott kampányoldalon a véradásokon kapott nyereményszelvénnyel történik a regisztráció. A kiemelt egyetemi véradásokon azonnali ajándékot kapnak a résztvevők egy túlélőcsomag formájában, de mindenki, aki regisztrál a honlapon, egy hónap HBO GO előfizetéshez is hozzájut, illetve kedvezményesen vásárolhatja meg az EFOTT hetijegyeket. Lesznek továbbá havi nyeremények is.

A kampány ideje alatt bármelyik véradáson lehetőségük van az aktív diákigazolvánnyal rendelkezőknek vért adni és csatlakozni a versenyhez, de a nagyobb hazai egyetemeken a helyi Hallgatói Önkormányzatokkal közös, nagyszabású hallgatói véradások is megvalósulnak. A 2019. október 10-e és 2020. május 15-e között tartó kampány idén sem valósulhat meg támogatók nélkül. A program két főtámogatója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Diákhitel Központ Zrt.