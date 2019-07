Versenypilóták a Balaton felett

A kétnapos, ingyenesen látogatható rendezvényen a szárazföldi programokból sem lesz hiány. Szombaton és vasárnap a Gravity Academy Trial biciklis csapat, Horgas Péter parkouros, a Freestyle Foci, valamint B-girl és B-boy breakesek lépnek fel a parton. Nem maradnak ki a programokból a gyerekek sem, őket ugróvárak várják. Mindkét napon élő DJ párbaj lesz. A vendégek kipróbálhatják a szimulátorokat, különböző konzolokat és a retro számítógépeket is a gaming sátrakban, a focirajongók pedig FIFA mérkőzésekre hívhatják ki egymást az óriás LED falon - írják.

A Red Bull Air Race versenyzői mellett egyedi bemutatójával kápráztatja el a közönséget Besenyei Péter műrepülő világbajnok, akit nemes egyszerűséggel csak a sportág keresztapjaként definiálnak. De Zamárdiba látogat a Red Bull világszerte kuriózumnak számító történelmi repülőgép flottája is, amely a legkülönlegesebb légi járművekkel hasít át a Balaton felett.

A légi és szárazföldi események mellett a tavon is programok lesznek. Szombaton és vasárnap is irányított SUP túrákkal várják az érdeklődőket, valamint bemutatót tart Szóláth Szebasztián wakeboard világbajnok.

A hétvége fő látványossága természetesen a Red Bull Air Race versenye lesz. A balatoni a négy állomásból álló szezon harmadik fordulója. Július 13-án szombaton a kvalifikációs fordulókat, 14-én vasárnap pedig a döntőket tekinthetik meg a nézők. A tabellát jelenleg a japán pilóta, Joshide Muroja vezeti, mögötte a címvédő cseh Martin Sonka áll.