Virtuális és fizikai használatra is alkalmas a Vodafone okostanterem-megoldása

A Vodafone Magyarország kínálatában már elérhető a Digitális Tanterem szolgáltatás, amely segítségével a piacon egyedülálló módon a tanórákat offline és online módon is le lehet bonyolítani.

A koronavírus miatt kialakult helyzetben az iskolák bezárása jelentős mértékben felgyorsította a digitális oktatásra való átállást: a pedagógusoknak az online térben kell átadniuk a tananyagokat, amiket a diákoknak otthon, laptopon és okoseszközökön keresztül kell feldolgozniuk. Többek között erre a helyzetre jelenthet megoldást a Vodafone Magyarország, a SEOS és a Delta Csoport okostantermi megoldása, amely a virtuális és valós tantermi felhasználást egyaránt lehetővé teszi.

A fizikai Digitális Tanterem egy interaktív táblából, a tanórán résztvevő diákok által használt eszközökből (jellemzően tabletek) és a tanári laptopból áll, ezek mindegyike saját alkalmazásfelülettel rendelkezik. A tanóra során az eszközök összekapcsolódnak és kommunikálnak egymással, ezáltal biztosítva a tanár számára, hogy irányítani tudja a diákok figyelmét. A tanár oktatási anyagokat tud kiküldeni mind a táblára, mind a diákoknál lévő tabletekre. Emellett arra is van lehetőség, hogy a tanár szintfelmérő tesztkérdéssort küldjön ki a diákoknak, akik az eszközeiken megválaszolva a kérdéseket azonnali kiértékelést kapnak. Azt, hogy a diákok eszközein és a táblán pontosan mi jelenjen meg, minden esetben a tanár tudja irányítani függetlenül attól, hogy a tényleges tanteremben tartózkodnak-e a diákok vagy fizikailag máshol vannak. Így a megoldásnak hála, a rendszert használó iskolák nagy részének egyáltalán nem okozott fennakadást a digitális oktatásra való átállás. A fizikai oktatásra való visszaállás során pedig betegség miatt otthon maradó diákok számára jelenthet megoldást a rendszer, hiszen nekik is lehetőségük nyílik a tanórákon való távoli részvételre. Virtuális tanóra esetén a felek közötti video- és hangkapcsolatot a beépített Skype modul segíti, de lehetőség van különálló, hasonló funkcionalitású egyéb alkalmazás használatára is.

Az okostantermi rendszer mind a tanárok, mind a diákok számára számos előnyt hordoz magában. Nagymértékben segíti a tanárok munkáját, hogy a rendszer a számonkéréseknél azonnali automatikus javítást tesz lehetővé, amivel jelentősen csökkenthető az adminisztrációra és dolgozatjavításra fordított idő. A SEOS Dokumentumtárban digitális tananyagokat és feladatokat érnek el, melyeket letölthetnek és használhatják őket a tanórákon. A Digitális tanterem emellett lehetővé teszi a részletes tanulói előmenetel-követést és a tanulói jelenlét ellenőrzésének lehetőségét.

„A digitális tanterem szolgáltatásunkat elsősorban általános és középiskoláknak ajánljuk, de a szakképzésben, nyelviskolákban és az egyetemi képzések során is megfelelően tudja támogatni az órai munkát függetlenül attól, hogy az valós, vagy virtuális térben zajlik. A kiválasztott csomagtól függően az iskolák egy-egy évfolyamra, alsó és/vagy felsőtagozatra és a 9-12 osztályra vagy akár az egész iskolára is vásárolhatnak licenszet. Ezen túl a SEOS kb. 600 digitális tananyaggal és óravázlatokkal, a Vodafone Alapítvány pedig tanári képzéssel és további digitális módszertani segédanyagokkal támogatja a tanárok és a diákok munkáját az iskolában és otthon is" – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.

Az osztálymenedzsment funkció segítségével a pedagógushoz tartozó osztályok eredményei nyomonkövethetők és összehasonlíthatók évfolyamonként, osztályonként, tantárgyanként. A diákok számára is rendkívül előnyös a rendszer, hiszen interaktív és izgalmas tanórákon vehetnek részt, illetve a virtuális órák alkalmával valós tantermi és ezáltal közösségi élményben lehet részük.

„Az okostanterem-koncepció – mint a nagy mobilszolgáltatók alaptevékenységén kívüli, hozzáadott értéket jelentő beruházás – megvalósításában az integrátor szerepe kikerülhetetlen mind a rendszer kiépítésében, mind az üzemeltetésében. A Delta és a Vodafone összefogása és a most megkötött együttműködési megállapodás egy olyan, hosszabb távú stratégiai együttműködés alapját jelentheti, mely a jövőben több, hasonlóan előremutató kezdeményezés megvalósulását hozza majd magával, reményeink szerint” – tette hozzá Németh Attila, a Delta Csoport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A Vodafone Magyarország vállalati kínálatában elérhető rendszerrel egy osztályterem teljes kiépítése okostáblával, tabletekkel és tanári laptoppal az adott intézmény igényeitől és a lehetőségektől függően 5 és 12 millió forint között mozog. Ugyanakkor az intézményeknek lehetőségük van a korábban pályázati rendszerben vagy támogatások útján szerzett okostáblák, számítógépek használatára, illetve a diákok saját eszközeinek (pc, laptop, android és iOS rendszerű okostelefonok és tabletek) bevonására a SEOS-szal tartott órák során. Ebben az esetben csak a szoftver megvásárlására van szükség, ami jóval alacsonyabb, akár havi 600 Ft / diák költségszinten is elérhető az intézményeknek.