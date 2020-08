Virtuálisan és személyesen is folytatódhat az oktatás szeptembertől a Vodafone Digitális Tantermeiben

A Vodafone Magyarország májusban mutatta be Digitális Tanterem szolgáltatását, melynek segítségével a tanórákat offline és online módon is le lehet bonyolítani.

Az elmúlt pár hónap jelentős mértékben felgyorsította a digitális oktatásra való átállást: a pedagógusoknak az online térben kellett átadniuk a tananyagokat, amiket a diákoknak otthon, laptopon és okoseszközökön keresztül kellett feldolgozniuk. Ez több mind 100 ezer pedagógus és közel 2 millió diák napi rutinját alakította át Magyarországon.

Többek között erre a helyzetre jelentett megoldást a Vodafone Magyarország, a SEOS és a Delta Csoport okostantermi megoldása, amely a virtuális és valós tantermi felhasználást egyaránt lehetővé teszi. A fizikai Digitális Tanterem egy interaktív táblából, a tanórán résztvevő diákok által használt eszközökből (jellemzően tabletek) és a tanári laptopból áll, ezek mindegyike saját alkalmazásfelülettel rendelkezik. A tanóra során az eszközök összekapcsolódnak és kommunikálnak egymással, ezáltal biztosítva a tanár számára, hogy irányítani tudja a diákok figyelmét. A tanár oktatási anyagokat és kérdéssorokat tud kiküldeni mind a táblára, mind a diákoknál lévő tabletekre. Azt, hogy a diákok eszközein és a táblán pontosan mi jelenjen meg, minden esetben a tanár tudja irányítani függetlenül attól, hogy a tényleges tanteremben tartózkodnak-e a diákok vagy fizikailag máshol vannak. Így a megoldásnak hála, a rendszert használó iskolák nagy részének egyáltalán nem okozott fennakadást a digitális oktatásra való átállás.

Amennyiben újra sor kerülne arra, hogy hosszabb ideig az online oktatás kerül előtérbe, a diákok a saját, családban levő eszközeiken becsatlakozhatnak a pedagógus által tartott digitális tanórába. A pedagógus itt is tudja a diákok figyelmét irányítani, miközben a feladatsorokkal folyamatosan ellenőrizheti a tanulók tudását.

A szolgáltatást eddig 20 intézményben építette ki a Vodafone Magyarország, így közel 20 ezer diák és pedagógus tapasztalta meg az online és offline oktatást egyaránt lehetővé tevő rendszer előnyeit.

„Mivel a diákjaim a „normál”, offline tanórákról már ismerték a rendszert, így folyamatos volt az átmenet a digitális átállás során. Ebben az elzárt időszakban nagyon fontos volt mindenki számára, hogy még ha csak az online térben is, de kapcsolatba kerülhessünk egymással. A rendszer használatakor Skype-kapcsolat segítségével hallhattuk, vagy akár láthattuk is egymást. A diákok ugyanúgy jelezhették óra közben, ha valami nem volt számukra világos, vagy ha kérdéseik merültek fel. Az óra menetébe gyakran építettem be rövid teszteket, melyek eredménye a rendszernek köszönhetően azonnal látható mindenki számára, így minden diák aktívan részt vett az órákon” – mesélt tapasztalatairól Hetzl Andrea, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium tanára.

„Számunkra a rendszer abban a tekintetben óriási segítség, hogy a pedagógusoknak csak egy felületen kell eligazodniuk. Emellett nagyon örültünk, amikor végre újra láthattuk, hallhattuk egymást. Jó lehetőség volt olyan kapcsolatok elmélyítésére is, ami lehet, hogy közvetlenül nem jött volna létre. Külön öröm volt számomra, hogy a tanórák után mindig tovább csevegtek a gyerekek. Élvezték a kötetlen „találkozásokat”, de ki is használták a rendszer adottságait, kérdeztek egymástól a tananyaggal kapcsolatban is” – tette hozzá Salamon Péterné Erzsébet, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezető-helyettese.

A Vodafone Magyarország vállalati kínálatában elérhető rendszerrel egy osztályterem teljes kiépítése okostáblával, tabletekkel és tanári laptoppal az adott intézmény igényeitől és a lehetőségektől függően 5 és 12 millió forint között mozog. Ugyanakkor az intézményeknek lehetőségük van a korábban pályázati rendszerben vagy támogatások útján szerzett okostáblák, számítógépek használatára, illetve a diákok saját eszközeinek (pc, laptop, android és iOS rendszerű okostelefonok és tabletek) bevonására a SEOS-szal tartott órák során. Ebben az esetben csak a szoftver megvásárlására van szükség, ami jóval alacsonyabb, akár havi 600 Ft / diák költségszinten is elérhető az intézményeknek.

„A digitális oktatásra való átállás felgyorsulása, ha lehet így mondani a járvány pozitív hatásai közé sorolható, hiszen nagyon rövid idő alatt sikerült véghezvinni egy hosszú évek óta húzódó, ugyanakkor nagyon fontos folyamatot. Bízunk benne, hogy a digitális oktatás pozitív tapasztalatait az intézmények hasznosítani fogják és szeptembertől egymást kiegészítve alkalmazzák a régi és az új eszközöket ezzel segítve a tanárok munkáját és a diákok fejlődését” – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.