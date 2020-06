Vizet szüntess!

A műszaki áruházlánc azt látja, az áruházakban elérhető hatalmas választékból a vásárlók először az egyedi igények szerint szűkítik az opciókat, és a praktikusságot veszik figyelembe, ahol többek között a funkciók, méret, zajszint stb. számít. Amint viszont megszületett a toplista, a végső döntésben már nagyon is fontos szerepet játszik a készülék környezetre gyakorolt hatása. A vásárlók ugyanis hajlandók valamivel többet fizetni, hogy egy környezethatékonyabb gépet vihessenek haza, mert bíznak abban, hogy ezzel hosszútávon több energiát és vizet takaríthatnak meg.

A MediaMarkt eladásaiban az is látható, hogy felértékelődött az olyan programok szerepe, amik kifejezetten az energia-és vízfogyasztás mérséklését célozzák, ilyen például a súlyautomatika, ami a ruhák súlya alapján adagolja a vízmennyiséget, de ilyenek a rövidprogramok is, amelyek kevésbé szennyezett ruháknál ugyanolyan hatékony mosást tesznek lehetővé, csak rövidebb idő alatt, kevesebb víz és áram felhasználásával.

A környezettudatos megfontolásra szükség is van, a KSH 2018-as adatai szerint az egy főre jutó éves lakossági vízfogyasztás több, mint 35 m3 volt. Mindez 35 100 liter, ez kb. 117 ezer pohár víznek felel meg (3 dl-es pohárral számolva) egy évre egyetlen embernek. Az ivóvízhálózatra kapcsolt lakások aránya az országban 95,3% volt a 2018-os évben, azaz a legtöbben ezt a vizet használjuk mindennapjainkban.

Az újabb típusú gépek a súly alapú vízfogyasztás mellett a megfelelő mosószer adagolást is szabályozzák, hogy még alacsonyabb hatást gyakoroljanak a környezetre. Utóbbira a törekvés már a vásárlás során is tapasztalható, ezt igazolják a MediaMarkt mosógépekre vonatkozó eladási adatai. Az elmúlt négy évben megfigyelhető volt, hogy a vásárlások száma egyértelműen a magasabb besorolású „A” kategóriás készülékek felé tolódik el. A mosógépek esetében 2015 és 2019 között több mint 70%-ot nőtt ezek eladási aránya. Ezen belül a 2019-es adatok alapján az „A++” és „A+++" besorolású gépek már több, mint 60%-át teszik ki az összeladásnak.

„Túl vagyunk már az „Eco” jelzésű energiatakarékos mosási programokon, ma már a súlyautomatika, a rövidprogramok és az egyéb intelligens megoldások adják az energiahatékonysági többletet a mosógépeknél. – mondta Biczó Péter, a MediaMarkt kategóriamenedzsere. – A legújabbak intelligens adagolórendszere jelentősen csökkentheti a felhasznált mosószer és víz mennyiségét, akár milliliter pontosságú finomhangolással. A program hosszának beállítása ma már a vízmennyiséget is mérsékli, nem csak az időnket, a legújabb fejlesztések ugyanis ezt a töltet mennyiségéhez igazítják, így csökkentve a víz- és energiafelhasználást. Igénylik is a vásárlóink ezeket a megoldásokat, és akár hajlandók is többet áldozni ezekért, hiszen így nemcsak jobban testreszabhatják az igényeiknek megfelelő programot, de kisebb terhelést gyakorolnak környezetükre is” – tette hozzá Biczó.