Vloggerkedésre tanítja a gyerekeket az Unicredit

A Bridge Bizniscool az UniCredit Bankkal közösen naprakész tananyagot dolgozott ki 11-14 évesek számára. A gyerekek a „Gazdálkodj vlogosan!” programban egy vlogger vállalkozás kulisszái mögé tekinthetnek be.

A Bridge Bizniscool a Bridge Budapest és a Logiscool közös kezdeményezése, amely a vállalkozói és üzleti szemléletmód elsajátítását, a vállalkozások működésének játékos módon történő megismertetését tűzte ki céljául. Táboraikkal, kurzusaikkal arra ösztönzik a gyerekeket, hogy lépjenek ki a hagyományos keretek közül, legyenek kreatívak, miközben megtanítják nekik, hogyan lesz egy ötletből konkrét termék, és hogyan lehet csapatban együtt dolgozni egy közös célért.

A gyerekek eddig két tematikán, a csokoládé-, valamint a játékkészítő vállalkozás példáján keresztül ismerkedhettek meg a vállalkozások megtervezésével és működésével, ill. egy termékötlet piacra juttatásával. Idén nyártól már az új „Gazdálkodj vlogosan!” tananyagot is választhatják, amiben a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kapott a pénzügyi ismeretek átadása.

Az új kurzus során a gyerekek 4 fiktív - beauty, travel, gamer, extrém sportoló – vlogger közül választhatnak, akiknek tanácsadóként segíthetnek a vállalkozása stratégiai, kreatív és pénzügyi döntéseinek meghozatalában, többek között megtakarításokhoz, hitelfelvételhez, szponzorációs együttműködésekhez kapcsolódó kérdésekben. Játékos formában ismerkednek meg - gyakorlatban is - a bankszámla, a hitel, a deviza vagy a megtakarítás fogalmával és olyan pénzügyi folyamatokkal, amelyeknek köszönhetően pénzügyeiket felnőttként is tudatosan kezelhetik majd.

A gyerekek ezek mellett a digitális marketinghez, vizuális kommunikációhoz, tartalomstratégia-alkotáshoz kapcsolódó szakmai ismereteket is elsajátítanak. Így mind a pénzügyi, mind pedig a kreatív tervezési folyamat is része a tananyagnak, miközben a projekt alapú feladatmegközelítést is közelebb hozzák a gyerekekhez, óriási hangsúlyt helyezve a csapatmunkára és az együtt gondolkodásra.

Az új tananyagot a Bizniscool és az UniCredit Bank közösen készítette. A közös munka 2018 őszén kezdődött: a bank nem csak financiálisan, hanem 8 banki kolléga szakmai közreműködésével, önkéntes munkájával is támogatta a Bizniscoolt a tananyagfejlesztésben.

„Három workshop keretében dolgoztuk ki a részletes tananyagot, amihez az UniCredites kollégák a legelső, koncepcionális kérdésektől kezdve számos ötlettel, szakmai és kreatív inputtal járultak hozzá” – hangsúlyozta Barta Nikolett, a Bridge Bizniscool program vezetője, aki kiemelte: korábban soha nem dolgoztak még ilyen szoros együttműködésben vállalati partnerekkel.

„A munkában részt vevő önkéntes kollégáink között volt HR, nagyvállalati, projektmenedzsment és kockázatkezelési területen dolgozó kolléga is Többen pedig gyerekes szülők is vagyunk. Mindannyiunk számára nagyon izgalmas volt a saját munkánkról, a banki fogalmakról más perspektívából, gyerekfejjel gondolkodni” – mondta el Köles Gyöngyvér, az UniCredit Bank Private Banking üzletágának igazgatója.