Zöldül a Coca-Cola Magyarország

A végfelhasználók jobbára csak az olyan elsődleges csomagolóanyagokkal találkoznak, mint, az üveg, a PET palack, az alumínium doboz, a TetraPak doboz vagy a kávékapszula. A másodlagos csomagolóanyagok, mint a fólia, a rekesz, a raklap, vagy éppen a papír a szállítás és raktározás közben használatosak, de ezek mennyiségének csökkentése, illetve újrahasznosításuk ugyanolyan fontos, mint közismertebb társaiké.

A műanyag hulladékok nem megfelelő kezelése komoly környezeti problémát jelent, ezért ennek hosszútávú megoldását a Coca-Cola Magyarország a körforgásos gazdaság megteremtésével szorgalmazza. A csomagolóanyagok visszagyűjtésével és újrahasznosításával megvalósítható körforgás a csomagolási hulladékok kezelésének leghatékonyabb módja, így a vállalat is eszerint optimalizálja folyamatait és arra törekszik, hogy hatékony erőforrásfelhasználással és csomagolási innovációkkal csökkentse környezeti lábnyomát. Ezzel a szemlélettel az alapanyagok felesleges vagy pazarló használata elkerülhető, az anyagok pedig hosszú ideig megőrzik értéküket a körforgáson belül.

A gyártást, a felhasználást, a kiszállítást, a visszagyűjtést és az újrahasznosítást is magába foglaló körforgásos gazdaságra való törekvés egyik fontos állomása a raklapfólia felhasználásának csökkentése is. A most befejezett fejlesztésnek köszönhetően éves szinten újabb 3,75 tonnával kevesebb hulladék keletkezik a Coca-Cola Magyarország depóiban, illetve a nagykereskedelmi partnereinél, a keletkező fóliahulladékból pedig később újabb fólia készül. A kört bezárva a csomagolás visszagyűjtése és újrahasznosítása nem csak elméleti lehetőség, hanem valóság, a csomagolóanyagok pedig nem veszélyeztetik a környezetet, a szárazföldi és vízi ökoszisztémákat sem.

Úton a hulladékmentes világ felé

A Coca-Cola Magyarország már eddig is folyamatosan csökkentette a termékei csomagolásához felhasznált anyagok mennyiségét. A hazánkban gyártott és 19 országban forgalmazott dobozos üdítőitalok csomagolásához éves szinten 170 tonnával kevesebb alumíniumot, a kiszállításuk során alkalmazott raklapfólia mennyiségének csökkentésével pedig már 43 tonnával kevesebb műanyagot használ fel.

A Coca-Cola Magyarország globális Hulladékmentes Világ stratégiájának célja többek között, hogy 2030-ra ugyanannyi műanyag palackot és aludobozt gyűjtsön vissza, mint amennyit értékesít, ezáltal a termékek teljes életciklusán átívelő, fenntartható körforgás alakul ki. A vállalat Magyarországon forgalmazott PET palackjai már most is 100 százalékban újrahasznosíthatóak és a fejlesztéseknek köszönhetően a palackok gyártása során folyamatosan nő az újrahasznosított műanyag (rPET) aránya. Jelenleg ez átlagosan 24 százalék, amely a vállalat tervei szerint 2030-ra 50 százalékra fog emelkedni. A hazai gyártásban felhasznált műanyag mennyisége az elmúlt tíz évben 15 százalékkal csökkent, nemrég pedig a mintegy 100 millió forintos technológiai fejlesztés eredményeként további 4 százalékkal lett kevesebb a szénsavas üdítőitalok palackjaihoz használt műanyag mennyisége. Csupán ez az utóbbi lépés azt jelenti, hogy a vállalat éves szinten 600 tonnával kevesebb műanyagot használ fel, ami összeségében 24 millió PET palack súlyának felel meg. A PET palackok az összes magyarországi csomagolási hulladék mindössze 3 százalékát teszik ki.