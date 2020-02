Állást keres Ráskó Eszter?

Habár pszichológusi végzettsége is van Ráskó Eszternek, a Dumaszínház stand up-osának, álláskereső élményeit és munkahelyi tapasztalatait leginkább a HR világából gyűjtötte össze az elmúlt évek során. A Cégek Éjszakája egyik arca úgy látja: a humor és a kötetlen hangulat egy munkahelyen fontosabb, mint bármelyik Cafeteria.

Pályája kezdetén gyakornoki pozícióra jelentkezett egy céghez, az állásinterjúra három órát várt, mint mondja, teljesen feleslegesen. „Végig az volt bennem, hogy felállok és hazamegyek, de arra is gondoltam, hogy a kitartásomat tesztelik. A rossz hangulatú interjú mindössze 15 percig tartott, felvettek, de életem legrosszabb munkahelyi élménye maradt."

Ráskó Eszter nem szívesen emlékszik vissza arra a több körös interjúztatásra sem, aminek a végén egy komplett HR-stratégiát tett le az asztalra, négy igazgatóval találkozott, és amikor már úgy tűnt, mindenben megállapodtak és fel is vették, a megbeszélt fizetés töredékét ajánlották fel. „Épp akkor négy másik helyre is felvettek volna, amelyeket emiatt az egy miatt visszamondtam. Öt munkahely közül estem a padlóra" – meséli most már nevetve.

A humorista sokáig keresgélt, de végül megtalálta azt a munkahelyet, ahonnan stand up-os sikerei miatt sem állt fel, szülni is innen ment el. „Az állásinterjún úgy éreztem, hazaérkeztem. Itt partnert kerestek, nem pedig egy arcnélküli beosztottat. Tele van az iroda jókedvvel és humorral, ami nekem nagyon fontos. A befogadó baráti közeg többet ér, mint a Cafeteria."