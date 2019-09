Átadták az Auchan az Ifjúságért Alapítvány támogatásával kialakított speciális szenzoros játszóteret

„A hozzánk kerülő fiatalok jelentős részénél tapasztaltuk, hogy egyre jobban eltávolodnak a valóságos játékoktól, és ahelyett, hogy idejüket a szabadban vagy barátok társaságában töltenék, a számítógépek monitorjai előtt nőnek fel. Ez a jelenség adta a vizes szenzoros játszótér kialakításának az alapgondolatát, amely reményeink szerint képes visszazökkenteni a gyerekeket, és segíti őket abban, hogy felfedezzék a klasszikus értelemben vett játék izgalmait” – mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke.

„A szenzoros integráció zavarával küzdő gyerekek nem tudják az őket ért érzékszervi ingereket megfelelően befogadni, ezáltal elmaradnak a finommozgások terén, gyenge az egyensúlyérzékük, tanulási, esetleg magatartási problémáik is lehetnek. Ezek kezeléséhez, fejlesztéséhez járul hozzá a felújított és kiegészített játszótér” – mondta Bozori Gabriella lovasterapeuta, az NGYSZ fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetője.

A játszótér elsősorban a fóti központban ellátott gyermekeknek nyújt segítséget, valamint az itt szervezett nyári táborokban, rendezvényeken részt vevőket fejleszti a mozgásban és térbeli tájékozódásban.

„A projekt eredményeképpen a terápiás kezeléseken, hetente átlagosan 100 gyerek és fiatal, valamint az intenzív nyári élményterápiás táborokba járó rászoruló, fogyatékossággal élő 5-18 éves gyerekek komplex fejlesztését támogatjuk. A játszótér vizes eszközeit a késő tavasztól kora őszig tartó időszakban tudjuk használni, ám a játékok alapfunkciói egész évben működnek” – tette hozzá Bozori Gabriella.

A játszótér kialakítását az Auchan az Ifjúságért Alapítvány támogatta.

„A fóti Auchan évek óta támogatja a fóti Lovasterápiás Központot és ajándékokkal járul hozzá az itt rendezett versenyekhez. Nagy öröm számunkra, hogy ezzel a fejlesztéssel is segíthetjük a központ terápiás kezeléseinek fejlesztését. Kollégáink önkéntes munkával is támogatják a központ működését, így a közeljövőben tereprendezésben, szemétszedéssel is segítjük a fóti intézményt” – mondta Kiss Emőke, az Auchan fóti áruházának igazgatója.