A L’Oréal nem sokkal a Föld Napja után közzétette fenntarthatósági programjának éves jelentését. A „Sharing Beauty With All” program jelentős eredményeket hivatott mutatni a vállalat éghajlatváltozás elleni küzdelemben vállalt kötelezettségét tekintve.

A L'Oréal 2005 és 2018 között 77%-kal csökkentette üzemeinek és elosztóközpontjainak szén-dioxid-kibocsátását, miközben 38%-kal növelte termelését. A tavalyi év végére a L'Oréal 38 ipari telephelye karbonsemlegessé vált.

A CDP is elismerte ezeket az eredményeket, hiszen a L'Oréal az első és egyetlen vállalat a világon, amely három egymást követő évben is „AAA” besorolást, azaz a legmagasabb minősítést kapta mind a három értékelt kategóriában: az éghajlatvédelem, a fenntartható vízgazdálkodás és az erdőirtás elleni küzdelem területén is - írják.

A L’Oréal vállalati felelősségvállalás vezetője, Alexandra Palt a következőképpen nyilatkozott:

A L'Oréal arra ösztönzi márkáit, hogy felhívják partnereik, ügyfeleik és fogyasztóik figyelmét, és mozgósítsák őket a főbb környezeti és társadalmi problémák terén. A „Sharing Beauty With All” program részeként a márkák kiválasztanak egy-egy konkrét ügyet és figyelemfelkeltő kampánnyal támogatják. 2018-ban a Csoport márkáinak több mint fele (57%) vállalt részt ebben, többek között az Armani, Biolage, Biotherm, Garnier, La Roche-Posay és a Ralph Lauren.