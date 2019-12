Átalakult a Rockstar Photographers

A Rockstar Photographerst legtöbben a Sziget fesztiválok vizuális kommunikációs feladatai révén ismerik. A jövőben azonban egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az átfogóbb márkakommunikációs projektekre.

Egyik első erődemonstrációjuk az ún. "Esernyős ember" volt. “Egy szerelemprojektnek indult az egész, de aztán idővel látnunk kellett azt is, hogy egy lényegében önálló életre kelt, népszerű márkát hoztunk létre” - magyarázza a Rockstar Photographers, ill. Studios alapítója, hozzátéve azt is, hogy a brand-del együtt megszületett egy olyan világ is, amelyben a saját szabályaiknak megfelelően tudtak megjeleníteni másokat is. Az Esernyős ember népszerűségét kihasználta már órát, cipőt forgalmazó cég, sőt, még a fesztiválok is felhasználták a saját kommunikációjukban.

“Először egy fotóprojektnek indult, amivel nyertünk a 34. Sajtófotó Pályázaton, aztán a fesztiválok számára jelentett egy izgalmas vizuális show elemet, és miután kiderült, hogy nagyon jól működik Budapestet, sőt, akár Magyarországot is népszerűsítő eszközként” - mondja Kálló Péter. “Hiába lett egyre népszerűbb, mi azért továbbra is egy mélységgel is bíró figuraként tekintettünk rá. Nem csak egy bábról van szó, hanem egy elegáns figuráról, aki már a megjelenésével is sokat mond. Nagyon jól illeszkedik Budapest romantikus, elegáns, századeleji hangulatához.”

Az Esernyős emberrel kapcsolatos megrendelések és projektek során körvonalazódott Buda Lorinában és Kálló Péterben, hogy több is rejlik bennük és az egész csapatban. “Összesen huszan vesznek részt a stúdió munkájában. Mindenkinek megvan a saját erőssége, a saját témája, ám együtt egészen új szintre tudunk emelkedni. Észrevettük, hogy Magyarországon nincs, vagy legalábbis nem túl gyakori az erős és igényes vizuális tartalomgyártó. Sőt, tulajdonképpen egyedüli csapat vagyunk, amelyik ilyen összetett formában is képesek vagyunk lefordítani a megrendelők igényeit vizuális nyelvre.”

Úgy látják, hogy bár egyértelműen a kommunikáció, azon belül is a vizuális kommunikáció korát éljük, továbbra is kevesen vannak azok, akik hatékonyan, minőségi módon, relevánsan képesek kommunikálni. “Mivel a csapatunk fotósai, videósai, grafikusai, és a többiek a vizuális tartalomgyártás minden területéről a legjobbak közé tartoznak, ismerik egymást, együtt dolgoznak, így merőben mást tudunk megvalósítani, mintha csak egy-egy kiemelkedő szakember állna rendelkezésünkre.”

Közeli terveik között szerepel egy szakmai workshop-sorozat elindítása, amellyel nem kisebb célt szeretnének kitűzni, mint a “vizuális kultúra fejlesztését”. Hamarosan elérhető a Rockstar Studios gyakornoki programja is, amelyben fiatal tehetségeknek szeretnék megkönnyíteni a szakmai közegbe való bejutást illetve előrejutást, illetve egy fotópályázatot is létrehoznak a szakmai minőség fejlesztéséért.