Élelmiszeradománnyal támogatja a rászoruló családokat a Tesco

A Tesco elkötelezetten támogatja azokat a közösségeket, ahol munkatársai és vásárlói élnek. Az áruházlánc jelenleg is üzemelteti napi élelmiszermentő programját, amelyben a Magyar Élelmiszerbank partnerszervezetein keresztül az áruházak környékén élő rászorulókat látja el élelmiszerrel. Csak a múlt héten a Tesco Magyarországon összesen 75 tonna élelmiszert ajánlott fel erre a célra.

A napi élelmiszermentő program működtetésén felül a Tesco úgy döntött, hogy 42 millió forint értékű termékadománnyal egészíti ki a nehéz helyzetbe került családok támogatását, melyet Magyarországon két stratégiai partnerén, a Magyar Élelmiszerbank Egyesületen és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül juttat el azoknak, akiknek erre most a legnagyobb szükségük van. A valaha volt legnagyobb, egyidejű adományt a vállalat a tavaszra tervezett, de a körülmények miatt elhalasztott „Ön választ, mi segítünk” programra elkülönített büdzsé átcsoportosításából fedezi.

“Elkötelezettek vagyunk a környezetünkben élő közösségek helyi programjainak támogatása iránt, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy segítő kezet nyújtsunk a nehéz helyzetbe került embertársainknak, különösen a jelenlegi, rendkívüli körülmények között. Évek óta együtt dolgozunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel és az Ökumenikus Segélyszervezettel, így tudjuk, hogy rendszeres támogatásuk milyen sokat jelent a rászoruló családok mindennapi életében. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a megszokott csatornáinkon túl a valaha volt legnagyobb élelmiszer adományunkkal járulunk hozzá munkájukhoz” - mondta Pártos Zsolt, a Tesco Magyarország ügyvezető igazgatója.

„Hálásak vagyunk, hogy a nehéz körülmények és a megnövekedett munkamennyiség ellenére a Tesco munkatársai továbbra is elkötelezetten vesznek részt a vállalat napi élelmiszermentő programjában. Az így átadott élelmiszer eddig is nagy segítség volt, de azt érzékeljük, hogy most talán minden eddiginél többet számít, többet segít. Megható és megindító, hogy a Tesco kollegái így kiállnak a rászorulók mellett. Minden tiszteletünk és hálánk az övék. A rendkívüli adomány is nagy öröm számunkra, már most látjuk, hogy nagy szükség lesz rá, igyekszünk legjobb tudásunk szerint szétosztani majd” - hangsúlyozta a termékadomány jelentőségét Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke.

„A Tesco az elmúlt tíz évben az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai partnereként egyedülálló mértékben segítette országos adománygyűjtéseinket. A rászoruló gyermekekért indított tavaszi összefogások és az adventi adománygyűjtések alkalmával vásárlók százezrei csatlakozhattak évről évre a Segélyszervezet célkitűzéseihez. A jelenlegi járványhelyzet különösen is súlyosan sújtja azokat a családokat, akik eleve nehéz helyzetben voltak, akiknek nincsenek tartalékaik. Ezért óriási segítséget jelent most a Tesco által felajánlott élelmiszer-adomány, amivel rászoruló családok százait tudjuk támogatni a következő időszakban” - mondta Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.