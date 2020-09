Év végéig havidíjmentes nettel segíti a kisvállalkozásokat a Telekom

Magyarországon a kkv-k a vállalkozási szférában foglalkoztatottak közel kétharmadának biztosítanak munkalehetőséget, ezért támogatásuknak és digitális fejlődésüknek meghatározó szerepe van. A december végéig tartó időszakban rendkívül sok teendő és feszített tempó vár a vállalkozásokra. A kihívások teljesítéséhez nyújt segítséget számukra a Telekom azért, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki az év végéig hátralévő bő száz napból: nem kell havidíjat fizetniük az október 25-ig megrendelt üzleti vezetékes internethozzáférésért azon új előfizető kis- és közepes vállalkozásoknak, akik a megrendelést megelőző félévben nem vettek igénybe Telekom internetszolgáltatást az adott telephelyen, és vállalják a kétéves hűségidőt. A szolgáltatást a vállalat extra gyorsan, vagyis öt napon belül kiépíti, ha a helyszínen nem merül fel építési munka, az ingyenességet pedig december 31-ig biztosítja. Az ajánlat részletei itt olvashatók.

A vállalkozások számára már 31 Telekom üzletben úgynevezett HelloBiznisz pult került kialakításra, ahol dedikált ügyfélkiszolgálásban részesülnek. A személyes tanácsadókhoz a mobil- és vezetékes szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a vállalkozók, legyen szó készülék és eszközvásárlásról, vagy egyéb Telekom által forgalmazott IT szolgáltatásokról, digitális megoldásokról.

„Igaz ugyan, hogy ez az év komoly kihívások elé állította a hazai vállalkozásokat, azonban azt is érdemes szem előtt tartani, hogy minden ilyen helyzet kitörési lehetőség is lehet azoknak, akik tudnak élni a kínálkozó alkalommal. A hazai kkv-szektor elkötelezett partnereként bátorítani szeretnénk őket a digitális fejlesztésekre, bemutatva, hogy akár egész rövid távon, kis lépésekkel is látványos eredményeket érhetnek el” – mondta Iski István, a Soho-SMB Experience Unit vezetője.

A Magyar Telekom tavaszi, nem reprezentatív felmérése arra mutatott rá, hogy a vállalkozások több mint a fele készül digitális fejlesztésre az év második felében. A cégvezetőket és alkalmazottakat is kérdező tanulmány szerint egyre több vállalkozó vonta le azt a tanulságot, hogy a digitális a könnyebb, vagy éppen az egyetlen út.

Miközben a legtöbben közülük szűkített kapacitással vészelte át a tavaszi korlátozásokat, sokan képesek voltak alkalmazkodni az új helyzethez és újratervezték az üzleti működésüket. A rendkívüli kihívások leküzdésében a Telekom folyamatosan a kkv-k mellett állt partnerként, most pedig ezzel a különleges üzleti ajánlattal járul hozzá a bő száznapos évvégi hajrához, amikor is a tavaszi leállás okozta kiesést igyekeznek pótolni a vállalkozások. A vállalat most nemcsak őket, hanem a non-profit szervezeteket is támogatja a kedvezményes Magenta 1 Business/Nonprofit ajánlattal annak érdekében, hogy ösztönözze a nonprofit szektor digitalizációját, valamint támogassa a szervezetek szemléletformáló munkáját.

A csomagokban foglalt előnyökön túl továbbra is várja leendő kkv partnereit a Telekom Hello Biznisz Klub: egy olyan szakmai közösségi kezdeményezés, amely a digitális tudás, az online megjelenés, valamint új digitális partnerségek lehetőségét nyújtja tagjainak. A Klub révén a tagok szakértői segítséget kaphatnak, illetve digitálisan is bemutatkozhatnak potenciális ügyfeleiknek és üzleti partnereiknek, továbbá átadhatják egymásnak saját tudásukat például arról, hogyan fogják tovább építeni vagy akár újraindítani vállalkozásukat a digitális megoldások segítségével.