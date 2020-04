Összefog a Lego és a Universal Music

A LEGO Csoport bejelentette a Universal Music Grouppal (UMG), a világ vezető zenei szórakoztató vállalatával való együttműködését, amely világszerte lehetővé teszi a gyerekek számára kreativitásuk játékon keresztüli felfedezését, miközben a zene által fejezhetik ki magukat.

Az együttműködés egy sor olyan új LEGO® készlet fejlesztésén alapul, amelyek majd 2021-ben jelennek meg, és amelyeket azért alkotnak meg, hogy bátorítsák és inspirálják a zenészek, a kreatív fiatalok és a rajongók következő generációját. A pozitív és játékos kezdeményezés célja a gyermekek fejlődésének támogatása, valamint a zene és a LEGO játékélmény szellemi és kreatív előnyeinek kiaknázása.

Az iparág globális vezetőjeként a UMG a zene erejével formálja a kultúrát az egész világon. A UMG, lefedve minden műfajt és nyelvet, helyi és világszerte ismert szupersztárokat, zenei felvételek és kiadások egyedülálló választékát biztosítja a LEGO Csoport programjaihoz.

Ugyanígy, a LEGO Csoport, amely 1932 óta dolgozik a gyerekek játékon keresztül történő fejlesztéséért és inspirálásáért, az együttműködés során megosztja tapasztalatát, amellyel világszerte generációról generációra segíti a gyerekek és családok innovatív és fejlesztő játékát.

A zene és a LEGO® játékrendszer kombinálásával ez az együttműködés izgalmas lehetőségeket kínál a gyerekeknek, hogy kifejezzék kreativitásukat és zene iránti szeretetüket. A magával ragadó interaktív játék és a biztonságos közösségi tapasztalatok felhasználásával, a partnerség célja a gyerekek inspirálása és a kreatív fejlődésük támogatása.

„A zene a gyerekek életének szerves részét képezi attól a pillanatól kezdve, hogy megszülettek, a teljes fejlődésük során. A különböző évtizedek alatt a gyerekek továbbra is folytatták ennek a szenvedélynek a felfedezését a bakelitlemez, a rádió, a kazetta, a videoklipek, a CD-k és a streaming által. A LEGO Csoport és a UMG együttműködése révén most egy új, interaktív módot biztosítunk a rajongók és a kreatív látnokok következő generációjának inspirálására” – mondta Olivier Robert-Murphy, a Universal Music Group new business igazgatója.

„Tudjuk, hogy a zene sokak számára hatalmas szerelem, hihetetlen szerepe van a gyerekek lekötésében és a családjukkal való kapcsolódásban, csakúgy, mint a LEGO kockáknak. Ez az együttműködés a zene erejének és a LEGO játékrendszer egyesítésének ünneplése, amely egy teljesen új lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy kifejezzék kreativitásukat, és a maguk módjánkeltsék életre a zenét a saját világukban” – mondta Julia Goldin, a LEGO Csoport marketingigazgatója.

Azok a rajongók, akikkíváncsiak erre az ütős kezdeményezésre, az év hátralévő részében többet tudhatnak meg ennek a mindent megváltoztató együttműködésnek a részleteiről.