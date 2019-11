Ötödször indítja el kampányát a Cartoon Network

A Cartoon Network a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal karöltve idén ötödik éve indítja el nagyszabású, Aki ver, az nem haver kampányát a bullying, gyermekek egymás közötti bántalmazása ellen az iskolák, a média, valamint egy népszerű kampánynagykövet és influenszerek bevonásával.

A kampány részeként két hónapon keresztül láthatók a vadonatúj, Aki ver, az nem haver kampányfilmek a Cartoon Network csatornán, valamint az a komplex weboldal, amely szpotokkal, kisfilmekkel, szakértői tanácsokkal, iskolai tananyaggal és tesztekkel segítik a gyerekeket. A kampány nagykövete, Kapás Boglárka, akinek missziója, hogy minél több gyermekhez eljusson az üzenet: a bántalmazás semmilyen formában, semmilyen körülmények közt nem elfogadható, fontos, hogy a gyerekek támogatóak és elfogadók legyenek egymással szemben, illetve hogy az aktivitás, a célok és a sikerek olyan lelkierővel, önbizalommal vértezik fel őket, amely segít a bántalmazás feldolgozásában.

Tekintve, hogy a leginkább érintett korosztály többnyire az interneten érthető el, mozgósítható, egy úgynevezett #jofejvagyok c. közösségi média mozgalom is társul a kampányhoz: a résztvevőknek egy jó cselekedetet, gesztust kell tenniük egy társuk felé. valamint a kampány szimbólumait, az ‚Aki ver, az nem haver' karkötőt, pólót viselni, és másokat is erre buzdítani.

Malgosia Chapman, a WarnerMedia Közép- és Kelet-Európa gyermekcsatornáinak vezetõje, valamint márka és a tartalom elkötelezettségi alelnöke elmondta: „Mivel az 'Aki ver, az nem haver' kampányunk jelentős, ötödik évadjához ért, fontosnak tartottuk, hogy kezdeményezésünket az iskolákkal való együttmûködésekkel erõsítsük. A tanárok segítségével szeretnénk ösztönözni a gyerekeket a pozitív viselkedésre, hogy barátságos és kedves emberekké váljanak. Köszönjük partnereinknek, hogy mellettünk állnak ebben az erőfeszítésünkben, és szakmai segítséget nyújtanak. "

Dr. Hatala József, az Nemzeti Bűnmegelőlzési Tanács elnöke így nyilatkozott az együttműködésről: „A biztonság nem magától keletkezik. Minél többen dolgozunk érte, annál több van belőle. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ezernyi szakembert képez, akik a gyerekeket készítik fel az élet kihívásaira. Sok programot indítunk azért, hogy a gyermekek számára élmény legyen a suliban töltött idő. A Cartoon Network csatorna 'Aki ver, az nem haver' programjához azért csatlakoztunk, hogy játékosan zárjuk ki az erőszakot a suliból."