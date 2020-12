Ötvenmilliós kampánnyal zárja az évet a ″Vedd a hazait! Védd a hazait!″

A Magyar Termék védjegyrendszert működtető nonprofit cég már március végén útjára indította a "Vedd a hazait! Védd a hazait" mozgalmat, amelyhez több tucat cég csatlakozott. Ősszel pedig húsz gyártó példátlan összefogásával megvalósult tévéreklámkampánnyal folytatódott az akció. A reklámok azt üzenik: sok mindenben különbözünk ugyan, de vannak dolgok, amiről ugyanazt gondoljuk, hiszünk az összefogás erejében, ezért hazai termékeket vásárolunk, hogy segítsük egymást.

"A járvány második hullámában is fontosnak tartottuk ennek az összefogásnak a fenntartását, és azt tapasztaltuk, hogy még a korábbinál is több vállalkozás támogatta az akciónkat, így végül olyan kampányt sikerült megvalósítani, amelynek a médiaértéke meghaladta az ötvenmillió forintot" – jelentette ki Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki szerint a reklámfilmek készítésekor fontos szempont volt az is, hogy egy sokunk számára nehéz időszakban képesek legyenek humorral bemutatni, mi lehet a közös bennünk a különbözőségeink ellenére is.

"Az első pillanattól csatlakoztunk a #veddahazait mozgalomhoz, és már a járvány első hulláma idején is népszerűsítettük reklámjainkban, termékeinken, mivel fontos kezdeményezésnek tartottuk, ami ráadásul a legjobb pillanatban indult" - mondta Koósa Péter, a Detki Keksz Kft. ügyvezetője. Ezek után szinte természetes volt, hogy az őszi tévékampányban is részt vett a cég, amely megalakulása óta az egyik fő támogatója a Magyar Termék védjegyrendszernek.

"A járvány rávilágított arra, mennyire fontos a hazai gyártás, különösen olyan termékek esetén, mint a fertőtlenítőszerek, amelyek iránt tavasszal napok alatt nőtt többszörösére a kereslet. Csak a magyarországi cégek segítségével sikerült eleget gyártani az ország védekezéséhez nélkülözhetetlen fertőtlenítőszerekből" - emlékeztetett Bándi Imre, a tévékampányban szereplő, és azóta a védjegyhasználat iránt is érdeklődő Caola Zrt. vezérigazgatója. Szerinte ebben az esetben a szó szoros értelmében átélhetővé vált a vásárlók számára a Vedd-védd! kampányüzenet.

Molnár-Varga Adrienn, a Bramac Kft. marketing vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a napi fogyasztási cikkeknél fontos a hazai termékek támogatása. Az építőanyagok esetében egy-egy vásárlói döntés akár egy életre szól, és sok százezres vagy akár milliós összegű beszerzést jelent. Ezért kiemelkedő a jelentősége annak, hogy ilyenkor hazait válasszon az építkező.