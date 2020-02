Ügynökséget váltott a Budapest Marriott Hotel

Parti János, a Budapest Marriott Hotel értékesítési és marketing igazgatója szerint a professzionalizmus, valamint a fiatalos lendület volt az egyik legfontosabb a kiválasztási folyamatban. „Egy új koncepció sikeres bevezetéséhez tapasztalt partnerekre van szükség. Hiszünk benne, hogy a Socially fiatalos és lendületes csapatával új célcsoportokat szólíthatunk meg és érhetünk el, akik törzshelyüknek fogják tekinteni a hazai alapanyagokra specializálódott DNB Budapestet és a folyton pezsgő Liz and Chain bárt.”

Bognár Bogi, Puskás Nóra // Socially

Tavaly áprilisban újrapozícionálta két vendéglátóegységét a Budapest Marriott Hotel, ahol megújult enteriőrrel és koncepcióval várják a vendégeket. Az ehhez kapcsolódó online kommunikációs feladatokat a Socially gasztromarketing ügynökség végzi, akinek olyan ügyfelek is megtalálhatók a portfoliójában, mint a Padthai wokbar, a Zing Burger, a Wolt vagy a Vapiano.

“Az idei év több szempontból is fontos és izgalmas időszaknak ígérkezik. Több nagy volumenű kampányunk is lesz az első félévben, szolgáltatásaink PR-rel is bővültek, ráadásul egy olyan elismert, nemzetközi hotellánc is megtisztelt minket a bizalmával, mint a Budapest Marriott Hotel. Nagyon izgalmas kihívás, hiszen két vendéglátóegység social media kommunikációja tartozik hozzánk, ugyanakkor rengeteg lehetőséget látunk az együttműködésben, amit a nemzetközi és magyar vendégeknek is meg fogunk mutatni” – árulta el Varga Sára, a Socially alapítója.

Új célok

A közös munka során a fő célkitűzések közé tartozott a social media platformok egyedi hangvételének kialakítása és folyamatos aktív jelenlét, ami átadja a két egység különböző koncepcióját. Fontos szempont idén továbbá, hogy a szálloda vendégei mellett magyar közönségre is kiemelten fókuszál a DNB Budapest étterem és a Liz and Chain bár.