Új Paypal szolgáltatás startolt 30 európai piacon

A PayPal Xoom szolgáltatásának európai bevezetésével lehetővé válik a gyors és biztonságos nemzetközi pénzküldés a világ 130 országába, köztük Magyarországra is.

Kedden a PayPal 32 európai országban, többek között az Egyesült Királyságban, Németországban és Franciaországban is elindította nemzetközi pénzátutalási megoldását, a Xoom-ot. A szolgáltatás lehetővé teszi az ezekben az országokban élő magyarok számára a Magyarországra irányuló gyors, egyszerű és biztonságos pénzküldést, telefonegyenleg-feltöltést és számlakifizetést családtagjaik és barátaik számára.

Az Európai Unió statisztikái szerint jelenleg több mint 400 000 magyar él és dolgozik valamelyik EU tagállamban – egyedül az Egyesült Királyság közel 100 000 magyarnakad otthont –, akik közül sokan támogatják Magyarországon élő családtagjaikat például közüzemi számlák, tandíjak, orvosi ellátásához kapcsolódó költségek kifizetésével. A Világbank adatai szerint 2018-ban mintegy 4,86 milliárd USD-t küldtek külföldről Magyarországra – ez körülbelül 1,4 billió forint, ami a magyar GDP 3,1%-ának felel meg. A globális személyközi átutalási iparág folyamatosan nő, értéke becslések szerint jelenleg 689 milliárd USD. Mindez egyéb területeken is fontos változásokat eredményezhet, például az UNESCO legfrissebb oktatásról szóló jelentése szerint ezeknek az utalásoknak köszönhetően világszerte nőnek az egy háztartásra jutó oktatási kiadások.

Az elmúlt évtizedekben a pénz határokon átnyúló biztonságos és hatékony mozgatása lassú volt, de a digitális technológia – különösen a mobiltechnológia – fejlődése lehetővé teszi az átutalás idejének jelentős csökkentését. A Xoom bevezetésével a külföldön élő családtagok rövid időn belül pénzösszeget küldhetnek hozzátartozóiknak. A bankszámlára történő forintátutalások általában 1-2 munkanapon, míg az azonnali készpénzfelvételre küldött összegek általában perceken belül rendelkezésre állnak.

„Az elmúlt években gyökeresen megváltoztak a pénzünk kezelésének lehetőségei. Bár 2019-ben már nem kell órákig sorbanállni egy-egy nemzetközi átutaláshoz, gyakran még így is sokáig tart, hogy valamelyik európai országból pénzt küldjünk családtagjainknak. Tudjuk, hogy ezek az utalások milliók életében jelentős szerepet játszanak, ezért nagyon fontos, hogy gyorsan és biztonságosan megtörténjenek. A Xoom lehetővé teszi, hogy mobiltelefonunk segítségével akár egy londoni vagy berlini buszról is küldhessünk pénzt, amely néhány perc múlva felvehető Miskolcon vagy Nyíregyházán, hogy abból egy családtag kifizessen valamilyen sürgős kiadását" – mondta Dan Schulman, a PayPal elnökvezérigazgatója.

A Xoom ügyfelek tranzakciónként maximum 8900 GBP (kb. 3,2 millió forint) összegű küldeményt küldhetnek. Egy Xoom-fiók néhány egyszerű lépésben létrehozható a Xoom (iOS vagy Android) alkalmazásban vagy a szolgáltatás weboldalán a Xoom.com-on. A Xoomon keresztül elérhető bankkártya opciók mellett a PayPal-ügyfelek bankszámlájukat is használhatják az utalások fedezetéül. A fogadó országtól függően a felhasználók a bankszámlára történő befizetést vagy a készpénzküldést is választhatják. A Xoom átutalások gyorsan és egyszerűen nyomon követhetők az SMS és e-mail értesítések, valamint a mobilalkalmazás és a webhely segítségével. A Xoom együttműködik a világ legnagyobb bankjaival, hogy gyors és biztonságos pénzátutalásokat biztosítson ázsiai, észak- és dél-amerikai, afrikai és immáron az olyan európai országok számára is, mint Csehország, Lengyelország vagy Magyarország.