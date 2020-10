Új alapokra helyezték az AVON márkát

Az AVON 135. születésnapján bemutatott új ’Watch Me Now – Több mint hinnéd!’ kampány tisztelgés a vállalat eddigi öröksége előtt: hogy rugalmas kereseti lehetőséget kínál mindenki számára, illetve hogy ezen túl olyan társadalmilag fontos ügyeket támogat, mint a mellrák elleni, illetve a családon belüli erőszak ellenes küzdelem. A kampány megünnepli mindazokat, akiket talán alábecsültek, mégis saját erejükből képesek voltak sikereket elérni, falakat áttörni. Kihangsúlyozza a márka olyan oldalait, melyekről eddig talán kevesebbet hallhattunk, például termékinnovációit, melyeket már eddig is több mint 750 szabadalommal és 300 díjjal ismertek el.

A „Több mint hinnéd” kampány keretén belül megújul az AVON logója és minden vizuális eleme, illetve egy eddiginél merészebb és magabiztosabb hangvételű márkával találkozhatunk. Az új logó ívei az eredeti 1930-as logó formája előtt tisztelegnek, színátmenetét pedig a női arc kecses vonalai inspirálták.

„Az AVON márka ismertsége és az iránta tanúsított pozitív érzelem kiemelkedő, mégsem használtuk ki teljesen az ebben rejlő lehetőségeket. Az AVON egy dinamikus, merész, modern és közösséget építő vállalat, amely minőségi termékeket kínál, és olyan fontos ügyek mellett áll ki, mint a családon belüli erőszak felszámolására irányuló vagy a mellrák elleni küzdelem. Már akkor rugalmas kereseti lehetőséget biztosítottunk a nők számára, amikor még szavazati joguk sem volt. Az új kampány életre hívja az AVON legfontosabb értékeit és büszkén hirdeti azokat, egyszerre szólítja meg az egyént és formálja a közösségi tudatot” - nyilatkozta James Thompson, az AVON márkáért és kategóriákért felelős vezetője.

‘A “Több mint hinnéd” kampány keretében a megújult márkát 2020 szeptemberében mutatták be világszerte az AVON csatornáin.