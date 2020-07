Új arculatot kapott a sonkas.hu

Hosszú ideje tervezte már egy webshop elindítását Gódor András, közismertebb nevén a Fény utcai piaci Sonkás, akinek a koronavírus-járvány és a kijárási korlátozások ideje alatti tapasztalatok adtak egy löketet álmai megvalósításában. A Modernity Marketing feladata adott volt: a már meglévő erős arculathoz egy modern piacteret társítani.

Szabó Gabriella, a cég alapító-vezérigazgatója arról beszélt, régóta együttműködnek Gódor Andrással, ami nagyban megkönnyítette az egyébként sok ötletelést és aprólékos munkát igénylő projektet. „Minden úgy kezdődött, hogy Andrásnak visszamondás miatt túlrendelése keletkezett mozzarellából, a több mint száz kilogramm sajtot pedig néhány óra alatt eladtuk egy Facebook-posztnak köszönhetően. Sokat elárult, hogy néhány óra alatt több mint 53 ezer embert ért el a bejegyzés és több, mint kétszáz megosztás volt rajta. A járvány alatt aztán a házhozszállítás is beindult, és a tapasztalatok egyértelműen validálták az online vásárlói igényt” – fogalmazott.

„Az elmúlt hónapokban közel négyszáz terméket fotóztunk be, és heti mérföldkövekben haladtunk a projekt megvalósítása felé. Rengeteg időt töltöttünk az adatkezelési szabályok megfelelő adoptálásával, hogy minden jogszabályi követelménynek megfeleljen az oldal. Mivel adott volt a piros-fehér-olívazöld arculat, ezért azt modernizáltuk, és a közismert logón András kérésére nem változtattunk” – mesélte Szabó Gabriella.

A Modernity Marketing alapító-tulajdonosa hozzátette, a kreatív részletekre nagyon nagy hangsúlyt fektettek. Példaként említette, hogy az illusztrációk elkészítésekor a rajzolt formákkal megtartották a tradicionális elemeket, de mellette modernizálták is azokat. Mindent úgy próbáltak kialakítani, hogy az tükrözze a Sonkás vásárlóközeli szemléletét, valamint azt is, hogy az üzlet értéket képvisel. „Összehangoltuk az apró részleteket, hogy mindenhol legyen egy kis jellegzetesség elrejtve. Ilyen volt például a megfelelő font kiválasztása is, ami passzol egy sonkás webshop designjához. Andrással két éve dolgozunk együtt, és ilyenkor derült ki, hogy valójában, milyen jól is ismerjük őt, a márkájának üzenetét, értékét, ami a munkánkat is nagyban leegyszerűsítette. A vírus ellenére úgy gondolom, hogy az egész csapatunk összhangban volt és dicséret illet mindenkit aki a projekten dolgozott, főleg Bencét a webfejlesztőnket” – magyarázta.