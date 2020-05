Új digitális kezdeményezéssel segíti a vállalkozásokat a Telekom

A most induló Telekom Hello Biznisz Klub egy olyan szakmai közösségi kezdeményezés, amely a klubba belépő kis- és közepes vállalkozásoknak biztosítja a digitális tudást, az online megjelenési lehetőséget és új partnerséget.

Felismerve, hogy hazánkban több százezer kisvállalkozás mindennapi üzletmenete megy át kisebb vagy nagyobb változáson, vagy esetleg valódi transzformáción, a Telekom a partnerség jegyében indította el közösségi kezdeményezését, amelyben valódi értéket kínál a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak, díjmentesen. A Telekom Hello Biznisz Klub minden KKV-nak segít digitálissá válni, de ennél sokkal többet ad: támogató és szakértő partnerséget minden olyan változáshoz, amely előre viszi az üzletet a digitális megoldások alkalmazásán keresztül.

Bármely KKV regisztrálhat a Telekom Hello Biznisz Klubba, működési területtől, cégprofiltól függetlenül. A vállalkozás néhány perc alatt létrehozhatja digitális megjelenését, amely arra bátorítja a vállalkozásokat országszerte, hogy büszkén mutassák meg cégük és termékeik-szolgáltatásaik erősségeit az online térben. A KKV-k digitalizációját segítő felületen nemcsak egy adatlapot hozhat létre a vállalkozás, de néhány mozdulattal akár megalkothatja első digitális névjegykártyáját is. Ez az online reklámhordozó szabadon felhasználható a későbbi online hirdetésekre, ezzel is elősegítve azt, hogy a KKV-k aktívabban képviselhessék magukat az online felületeken.

A Klubba regisztráló, legfeljebb 50 fős létszámú KKV-ék, amelyek Telekom előfizetéssel rendelkeznek, most egy különleges kampány részesei is lehetnek: a Telekom júniusban induló országos online kampányába ugyanis a Telekom Hello Biznisz Klubba regisztráló vállalkozások kerülhetnek be véletlenszerű kiválasztással. Pályázat útján pedig olyan vállalkozásokat is kiválaszt a Telekom, melyek számára a cég publicitást biztosít a TV reklámjában.

A Telekom szándéka szerint a Klubba regisztráló vállalkozások valódi közösségbe kerülnek, partnerekre és ügyfelekre találhatnak, legyen szó vállalkozásuk továbbfejlesztéséről vagy digitalizációjáról. A közösség életre hívásával a Telekom célja, hogy elismerje a magyar gazdaság motorjának számító vállalkozásokat, valamint, hogy segítse őket a digitalizációban, függetlenül attól, hogy a változást a koronavírus tette szükségessé, vagy már korábban belevágott a vállalkozó cége a digitális fejlesztésébe.

„Olyan értéket szeretnénk biztosítani a magyar KKV-k széles körének, amelynek segítségével még eredményesebbek és sikeresebbek lehetnek ebben a változó világban” – mondta a Telekom Hello Biznisz Klub indulása kapcsán Szabó Béla, a Telekom Márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatója.

„Bízunk abban, hogy aktív párbeszéd bontakozik ki majd annak kapcsán, hogy a kis- és középvállalkozások hogyan használhatják ki a digitális világ adta lehetőségeket és hogyan tudják a digitalizációs eszközökkel előre mozdítani saját vállalkozásukat, lehetőséget teremteni az üzleti sikerességre” – tette hozzá Kollár Péter, a Telekom SoHo szegmensmenedzsment osztályvezetője.