Új ízekkel készül a nyárra a XIXO

Sokak számára nem újdonság, hogy nagyon sok minden befolyásolja azt, mikor érzünk egy ízt kellemesnek. Az ízlelés folyamatához emlékek – helyszínek, a társaság, az akkori érzések – is kapcsolódnak, ezért van, hogy egy-egy korty ital után a fergeteges bulik, vagy épp kellemes nyár esték jutnak eszünkbe. A mojito is ilyen, nemcsak a kellemes mentás ízt élvezhetjük benne, hanem mindazt a sok élményt, amit az íz felidéz. A XIXO most ezt a fergeteges érzést igyekszik elhozni. A Mojito a klasszikus koktélozóknak, míg a Mojito-Mango a különleges, egzotikus ízek kedvelőinek kínál frissítő, alkoholmentes megoldást.

„Új ízeinkkel valóban különleges élményt kínálunk a vásárlóinknak, bízunk benne, hogy a XIXO Mojito és a Mojito-Mango az idei nyár kedvenc frissítője lesz. Az új ízek gyümölcscukorral és természetes sztíviakivonattal készülnek, ráadásul tartósítószert sem tartalmaznak, akárcsak a legtöbb XIXO szénsavas italunk” – mondta el Mészáros Beatrix, a XIXO márkaigazgatója.

Az új termékek április közepén jelennek meg a boltokban. A 100%-ban újrahasznosítható aludoboznak köszönhetően az új ízesítésű XIXO szénsavas italok vásárlói pedig nemcsak a felfrissülésükről, hanem környezetükről is gondoskodhatnak.